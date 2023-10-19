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Около 200 млн рублей компенсировали за капремонт льготникам Подмосковья - РИА Новости, 19.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:13 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903837894.html
Около 200 млн рублей компенсировали за капремонт льготникам Подмосковья
Около 200 млн рублей компенсировали за капремонт льготникам Подмосковья - РИА Новости, 19.10.2023
Около 200 млн рублей компенсировали за капремонт льготникам Подмосковья
В 2023 году порядка 200 миллионов рублей выплатили на компенсацию за капитальный ремонт льготникам Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:13
2023-10-19T14:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В 2023 году порядка 200 миллионов рублей выплатили на компенсацию за капитальный ремонт льготникам Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала текущего года в Московской области порядка 200 миллионов рублей направили на выплату льготникам и пенсионерам региона дополнительной меры социальной поддержки - компенсация взноса за капитальный ремонт",– сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Она уточнила, что компенсацию по оплате взноса получают отдельные льготные категории, а также пенсионеры, которые достигли возраста 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров. В таком случае компенсация составляет 50% от стоимости взноса. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают компенсацию в размере 100%. В пресс-службе добавили, что размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения, а также минимального размера взноса на капитальный ремонт.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Около 200 млн рублей компенсировали за капремонт льготникам Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В 2023 году порядка 200 миллионов рублей выплатили на компенсацию за капитальный ремонт льготникам Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала текущего года в Московской области порядка 200 миллионов рублей направили на выплату льготникам и пенсионерам региона дополнительной меры социальной поддержки - компенсация взноса за капитальный ремонт",– сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Она уточнила, что компенсацию по оплате взноса получают отдельные льготные категории, а также пенсионеры, которые достигли возраста 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров. В таком случае компенсация составляет 50% от стоимости взноса. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают компенсацию в размере 100%.
В пресс-службе добавили, что размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения, а также минимального размера взноса на капитальный ремонт.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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