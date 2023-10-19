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Воробьев обсудил с китайскими партнерами расширение бизнес-парка "Гринвуд" - РИА Новости, 19.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:27 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903797489.html
Воробьев обсудил с китайскими партнерами расширение бизнес-парка "Гринвуд"
Воробьев обсудил с китайскими партнерами расширение бизнес-парка "Гринвуд" - РИА Новости, 19.10.2023
Воробьев обсудил с китайскими партнерами расширение бизнес-парка "Гринвуд"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с пекинскими коллегами расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, это позволит создать на месте еще РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:27
2023-10-19T12:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с пекинскими коллегами расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, это позволит создать на месте еще 242 рабочих места. "Расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске только на первом этапе даст еще 242 рабочих места. Его модернизацию мы обсудили в Пекине вместе с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. (госкорпорации принадлежит "Гринвуд") Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка, председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что центр играет важную роль в развитии товарооборота между Россией и Китаем. Первая очередь парка была построена в 2010 году. Предприятие создало около 12 тысяч рабочих мест. Резидентами парка стали более 300 предприятий из 14 стран мира, 170 из них из Китая. Среди крупнейших — компании Huawei, Brilliance auto, Haier, Vivo, ICBC, SANY и другие китайские лидеры отраслей.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев

Воробьев обсудил с китайскими партнерами расширение бизнес-парка "Гринвуд"

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с пекинскими коллегами расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, это позволит создать на месте еще 242 рабочих места.
"Расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске только на первом этапе даст еще 242 рабочих места. Его модернизацию мы обсудили в Пекине вместе с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. (госкорпорации принадлежит "Гринвуд") Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка, председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
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18 октября, 13:48
Губернатор подчеркнул, что центр играет важную роль в развитии товарооборота между Россией и Китаем. Первая очередь парка была построена в 2010 году. Предприятие создало около 12 тысяч рабочих мест. Резидентами парка стали более 300 предприятий из 14 стран мира, 170 из них из Китая. Среди крупнейших — компании Huawei, Brilliance auto, Haier, Vivo, ICBC, SANY и другие китайские лидеры отраслей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей Воробьев
 
 
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