Воробьев обсудил с китайскими партнерами расширение бизнес-парка "Гринвуд"
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с пекинскими коллегами расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске, это позволит создать на месте еще 242 рабочих места.
"Расширение бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске только на первом этапе даст еще 242 рабочих места. Его модернизацию мы обсудили в Пекине вместе с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. (госкорпорации принадлежит "Гринвуд") Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка, председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что центр играет важную роль в развитии товарооборота между Россией и Китаем. Первая очередь парка была построена в 2010 году. Предприятие создало около 12 тысяч рабочих мест. Резидентами парка стали более 300 предприятий из 14 стран мира, 170 из них из Китая. Среди крупнейших — компании Huawei, Brilliance auto, Haier, Vivo, ICBC, SANY и другие китайские лидеры отраслей.