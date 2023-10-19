https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903795081.html

Новое оборудование для реабилитации поступило в больницы Подмосковья

Новое оборудование для реабилитации поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 19.10.2023

Новое оборудование для реабилитации поступило в больницы Подмосковья

С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поступило свыше 150 единиц оборудования для реабилитации, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:15

2023-10-19T12:15

2023-10-19T12:15

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поступило свыше 150 единиц оборудования для реабилитации, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В медорганизации региона продолжает поступать медицинское оборудование, в том числе реабилитационное. В 2023 году подобная техника поставлена в 26 больниц, в том числе в Красногорск, Домодедово, Химки и прочие. Аппараты закуплены в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что реабилитация является важным, заключительным этапом лечения пациентов, которые перенесли различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. "В текущем году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тысяч человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой. С начала года мы поставили в медорганизации 155 единиц реабилитационного оборудования на сумму почти 200 миллионов рублей", - сказала Стригункова. По информации пресс-службы, в перечне закупленной техники присутствуют: роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для пассивной разработки кистей рук, системы реабилитации нижних конечностей, системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения методом биологической обратной связью и прочее оборудование. В том числе в больницу Красногорска поступила реабилитационная система с беговым тренажером и автоматическим управлением стоимостью свыше 30 миллионов рублей. "Роботизированный реабилитационный комплекс предназначен для восстановления навыков ходьбы, что особенно важно для пациентов с неврологическими нарушениями. С его помощью пациент может проводить роботизированные тренировки, а врач, благодаря специальным датчикам, отслеживать активность походки пациента, а также настраивать необходимую нагрузку. За счет того, что аппарат вынуждает пациента делать новый шаг, тренируется мышечная память", - отметила директор больницы Красногорска Елена Морозова. В пресс-службе добавили, что реабилитацию проводят бесплатно, по полису ОМС. На нее направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

https://ria.ru/20231018/pediatry-1903704632.html

https://ria.ru/20231018/remont-1903696442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, химки, светлана стригункова , андрей воробьев