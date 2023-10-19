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СМИ: в США призвали готовиться к худшему сценарию с израильскими пленными - РИА Новости, 19.10.2023
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14:01 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/plennye-1903835356.html
СМИ: в США призвали готовиться к худшему сценарию с израильскими пленными
СМИ: в США призвали готовиться к худшему сценарию с израильскими пленными - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ: в США призвали готовиться к худшему сценарию с израильскими пленными
Вероятность спасения всех израильских пленных крайне низка, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в США. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:01
2023-10-19T14:01
в мире
израиль
россия
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вероятность спасения всех израильских пленных крайне низка, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в США. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые считаются похищенными ХАМАС, достигло 203. По информации издания, за операцию по спасению пленных отвечает Израиль, он планирует самостоятельно осуществить эту миссию. Анонимный источник подчеркнул, что Вашингтон в свою очередь действует "со связанной за спиной одной рукой". "Есть мрачное осознание того, что вероятность спасения всех заложников чрезвычайно низка. Нужно быть готовыми к худшему сценарию развития событий", - приводит Newsweek слова источника. По мнению ряда осведомленных источников, ситуация с пленными будет по большей части развиваться втайне. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Россия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: в США призвали готовиться к худшему сценарию с израильскими пленными

Newsweek: в США считают вероятность спасения всех израильских пленных низкой

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Израильские солдаты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вероятность спасения всех израильских пленных крайне низка, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в США.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые считаются похищенными ХАМАС, достигло 203.
По информации издания, за операцию по спасению пленных отвечает Израиль, он планирует самостоятельно осуществить эту миссию. Анонимный источник подчеркнул, что Вашингтон в свою очередь действует "со связанной за спиной одной рукой".
"Есть мрачное осознание того, что вероятность спасения всех заложников чрезвычайно низка. Нужно быть готовыми к худшему сценарию развития событий", - приводит Newsweek слова источника.
По мнению ряда осведомленных источников, ситуация с пленными будет по большей части развиваться втайне.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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