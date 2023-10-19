https://ria.ru/20231019/plen-1903910467.html

Беженка из Израиля попросила Германию освободить из плена ХАМАС ее родных

Беженка из Израиля попросила Германию освободить из плена ХАМАС ее родных - РИА Новости, 19.10.2023

Беженка из Израиля попросила Германию освободить из плена ХАМАС ее родных

Девушка, сбежавшая из кибуца на юге Израиля во время нападения ХАМАС, попросила немецкие власти освободить её родственниц-гражданок Германии, в том числе двух... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:38

2023-10-19T17:38

2023-10-19T17:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Девушка, сбежавшая из кибуца на юге Израиля во время нападения ХАМАС, попросила немецкие власти освободить её родственниц-гражданок Германии, в том числе двух маленьких детей двух и четырех лет, находящихся в плену в секторе Газа. "Авив - ей два года, она встала утром в своей пижаме, выбежала в ней из дома, её забрали из дома прямо в пижаме вместе с её сестрой Раз и их мамой Дарон. Это Раз, ей четыре года. Дарон, моя тётя, и двое её дочерей - это гражданки Германии, мы обращаемся к Германии, чтобы они помогли нам их освободить", - рассказала девушка журналистам в лагере протестующих в Тель-Авиве, показав фотографии пленных родственников. Девушка рассказала, что родилась и выросла в кибуце Нир Оз на границе с сектором Газа, вся её семья живёт там. По ее словам, в субботу, 7 октября, в день нападения, бойцы ХАМАС ворвались в кибуц и похитили множество людей. "Мы ищем ответы и обращаемся ко всему миру, к правительствам всего мира и требуем немедленного вмешательства", - подчеркнула она. Митингующие в Израиле требуют освобождения заложников в Газе и информации о близких. Лагерь протестующих с тентами и бесплатной едой появился в субботу в центре Тель-Авива, неподалёку от здания штаба министерства обороны страны. С того дня родственники заложников в секторе Газа и те, кто поддерживают их, не покидают это место и требуют от властей действий по скорейшему освобождению узников. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/tseli-1903677900.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, германия, россия, в мире