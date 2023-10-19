Медведев назвал переговоры на Ближнем Востоке при участии США обреченными
Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, характерным примером он назвал действия бывшего президента США Дональда Трампа, который в 2017 году распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
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"Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен. При том, что контрольный пакет на переговорах по ближневосточному урегулированию изначально был в руках Вашингтона ввиду союзнических отношений между США и Израилем. Характерный пример - действия бывшего президента США Трампа. После своей победы на выборах он клятвенно обещал вплотную заняться урегулированием палестино-израильского конфликта и привести стороны к миру. Спустя всего год – в декабре 2017 года - буквально нажал на спусковой крючок, когда распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим", - написал Медведев в статье для "Известий".
Он напомнил, что до этого момента предшественники Трампа, понимая возможные последствия, каждые полгода продлевали документ, откладывавший исполнение такого решения в соответствии с законом, принятым конгрессом США еще в 1995 году.
"За этим шагом администрации Трампа последовало признание израильского суверенитета над сирийскими Голанскими высотами и отказ считать нарушением международного права поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Далее – в качестве плана решения застарелой проблемы была предложена "сделка века", которая лишала палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Все это вызвало в арабском мире всплеск возмущения и привело к новой эскалации насилия. Фактически был отброшен назад переговорный процесс, который к тому моменту все-таки реально продвигался с участием влиятельных международных организаций, представителей Палестины и Израиля, а также государств-посредников – в том числе и России", - подчеркнул Медведев.