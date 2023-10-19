Рейтинг@Mail.ru
Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:42 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903852938.html
Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека
Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека - РИА Новости, 19.10.2023
Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека
Искусственный интеллект в "ближайшей перспективе" не выйдет из-под контроля человека, это стало бы "страшным событием в человеческой истории", заявил в патриарх РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:42
2023-10-19T14:42
религия
русская православная церковь
московский патриархат
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
искусственный интеллект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_88245a2c23faa8fcbcc4ae274e3259a2.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Искусственный интеллект в "ближайшей перспективе" не выйдет из-под контроля человека, это стало бы "страшным событием в человеческой истории", заявил в патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. В четверг он встретился с участниками X фестиваля "Вера и слово" для представителей СМИ, пресс-служб епархий и спикеров, публично выступающих от лица Русской православной церкви. "Искусственный интеллект – творение человека. Представить себе, что он выйдет из-под всякого человеческого контроля – гипотетически можно, так делают фантасты, но в ближайшей перспективе, думаю, это невозможно. Пока такого страшного (события - ред.) с точки зрения истории человеческой цивилизации, развития не произошло, человечество должно внимательно отслеживать последствия внедрения искусственного интеллекта. И там, (искусственный – ред.) интеллект, несомненно, помогает, – то почему же нет?" - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что абсолютное большинство научных достижений работают на благо человека, но есть и те, что используются во вред. "Мы не избежим развития того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта, но мы параллельно с этим должны развивать соответствующую философию, правила взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Если развитие искусственного интеллекта будет опережать создание систем управления этим интеллектом, то самые страшные фантастические картины могут стать реальностью. То есть, если искусственный интеллект выходит из-под контроля человека, он перестает быть искусственным, живет своей жизнью. А кому это надо?.. Тому самому, который стремится не к тому, чтобы человечество совершенствовалось в добре, а чтобы оно погибло, стало добычей. Если человек знает это, он уже вооружен", - пояснил патриарх Кирилл. Он добавил, что все идет к тому, что продукт, произведенный искусственным интеллектом, нейросетью, становится сопоставимым со словом живого человека. "Это было бы очень трудно сказать 5-10 лет назад, но наблюдая, как искусственный интеллект вторгается во все стороны человеческой жизни… сейчас речь идет о дегуманизации - потери решающей роли, который свободный человек играет в судьбе общества", - заключил патриарх Кирилл. Фестиваль "Вера и слово" проходит с 16 по 19 октября. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. Как отмечается, задачи фестиваля - консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903642347.html
https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html
https://ria.ru/20230618/religiya-1878766132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_ab686de2aab131a7296b1434245b7b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, московский патриархат, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), искусственный интеллект
Религия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Искусственный интеллект
Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека

Патриарх: если ИИ выйдет из-под контроля человека, это будет страшным событием

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Искусственный интеллект в "ближайшей перспективе" не выйдет из-под контроля человека, это стало бы "страшным событием в человеческой истории", заявил в патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
В четверг он встретился с участниками X фестиваля "Вера и слово" для представителей СМИ, пресс-служб епархий и спикеров, публично выступающих от лица Русской православной церкви.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского"
18 октября, 18:33
«
"Искусственный интеллект – творение человека. Представить себе, что он выйдет из-под всякого человеческого контроля – гипотетически можно, так делают фантасты, но в ближайшей перспективе, думаю, это невозможно. Пока такого страшного (события - ред.) с точки зрения истории человеческой цивилизации, развития не произошло, человечество должно внимательно отслеживать последствия внедрения искусственного интеллекта. И там, (искусственный – ред.) интеллект, несомненно, помогает, – то почему же нет?" - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что абсолютное большинство научных достижений работают на благо человека, но есть и те, что используются во вред.
«
"Мы не избежим развития того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта, но мы параллельно с этим должны развивать соответствующую философию, правила взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Если развитие искусственного интеллекта будет опережать создание систем управления этим интеллектом, то самые страшные фантастические картины могут стать реальностью. То есть, если искусственный интеллект выходит из-под контроля человека, он перестает быть искусственным, живет своей жизнью. А кому это надо?.. Тому самому, который стремится не к тому, чтобы человечество совершенствовалось в добре, а чтобы оно погибло, стало добычей. Если человек знает это, он уже вооружен", - пояснил патриарх Кирилл.
Профессор Татьяна Черниговская
Профессор предупредила об опасности для человечества от развития нейросетей
27 июня, 06:31
Он добавил, что все идет к тому, что продукт, произведенный искусственным интеллектом, нейросетью, становится сопоставимым со словом живого человека.
«
"Это было бы очень трудно сказать 5-10 лет назад, но наблюдая, как искусственный интеллект вторгается во все стороны человеческой жизни… сейчас речь идет о дегуманизации - потери решающей роли, который свободный человек играет в судьбе общества", - заключил патриарх Кирилл.
Фестиваль "Вера и слово" проходит с 16 по 19 октября. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. Как отмечается, задачи фестиваля - консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья.
Люди возле робота в конференц-центре короля Абдулазиза в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"Ни сердца, ни души". Как человечество оказалось на пороге новой религии
18 июня, 08:00
 
РелигияРусская православная церковьМосковский ПатриархатРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Искусственный интеллект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала