Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека
Патриарх: если ИИ выйдет из-под контроля человека, это будет страшным событием
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Искусственный интеллект в "ближайшей перспективе" не выйдет из-под контроля человека, это стало бы "страшным событием в человеческой истории", заявил в патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
В четверг он встретился с участниками X фестиваля "Вера и слово" для представителей СМИ, пресс-служб епархий и спикеров, публично выступающих от лица Русской православной церкви.
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"Искусственный интеллект – творение человека. Представить себе, что он выйдет из-под всякого человеческого контроля – гипотетически можно, так делают фантасты, но в ближайшей перспективе, думаю, это невозможно. Пока такого страшного (события - ред.) с точки зрения истории человеческой цивилизации, развития не произошло, человечество должно внимательно отслеживать последствия внедрения искусственного интеллекта. И там, (искусственный – ред.) интеллект, несомненно, помогает, – то почему же нет?" - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что абсолютное большинство научных достижений работают на благо человека, но есть и те, что используются во вред.
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"Мы не избежим развития того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта, но мы параллельно с этим должны развивать соответствующую философию, правила взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Если развитие искусственного интеллекта будет опережать создание систем управления этим интеллектом, то самые страшные фантастические картины могут стать реальностью. То есть, если искусственный интеллект выходит из-под контроля человека, он перестает быть искусственным, живет своей жизнью. А кому это надо?.. Тому самому, который стремится не к тому, чтобы человечество совершенствовалось в добре, а чтобы оно погибло, стало добычей. Если человек знает это, он уже вооружен", - пояснил патриарх Кирилл.
Он добавил, что все идет к тому, что продукт, произведенный искусственным интеллектом, нейросетью, становится сопоставимым со словом живого человека.
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"Это было бы очень трудно сказать 5-10 лет назад, но наблюдая, как искусственный интеллект вторгается во все стороны человеческой жизни… сейчас речь идет о дегуманизации - потери решающей роли, который свободный человек играет в судьбе общества", - заключил патриарх Кирилл.
Фестиваль "Вера и слово" проходит с 16 по 19 октября. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. Как отмечается, задачи фестиваля - консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья.