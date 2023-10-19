https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903852938.html

Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека

Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека - РИА Новости, 19.10.2023

Патриарх не считает, что ИИ скоро может выйти из-под контроля человека

Искусственный интеллект в "ближайшей перспективе" не выйдет из-под контроля человека, это стало бы "страшным событием в человеческой истории", заявил в патриарх РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:42

2023-10-19T14:42

2023-10-19T14:42

религия

русская православная церковь

московский патриархат

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

искусственный интеллект

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Искусственный интеллект в "ближайшей перспективе" не выйдет из-под контроля человека, это стало бы "страшным событием в человеческой истории", заявил в патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. В четверг он встретился с участниками X фестиваля "Вера и слово" для представителей СМИ, пресс-служб епархий и спикеров, публично выступающих от лица Русской православной церкви. "Искусственный интеллект – творение человека. Представить себе, что он выйдет из-под всякого человеческого контроля – гипотетически можно, так делают фантасты, но в ближайшей перспективе, думаю, это невозможно. Пока такого страшного (события - ред.) с точки зрения истории человеческой цивилизации, развития не произошло, человечество должно внимательно отслеживать последствия внедрения искусственного интеллекта. И там, (искусственный – ред.) интеллект, несомненно, помогает, – то почему же нет?" - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что абсолютное большинство научных достижений работают на благо человека, но есть и те, что используются во вред. "Мы не избежим развития того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта, но мы параллельно с этим должны развивать соответствующую философию, правила взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Если развитие искусственного интеллекта будет опережать создание систем управления этим интеллектом, то самые страшные фантастические картины могут стать реальностью. То есть, если искусственный интеллект выходит из-под контроля человека, он перестает быть искусственным, живет своей жизнью. А кому это надо?.. Тому самому, который стремится не к тому, чтобы человечество совершенствовалось в добре, а чтобы оно погибло, стало добычей. Если человек знает это, он уже вооружен", - пояснил патриарх Кирилл. Он добавил, что все идет к тому, что продукт, произведенный искусственным интеллектом, нейросетью, становится сопоставимым со словом живого человека. "Это было бы очень трудно сказать 5-10 лет назад, но наблюдая, как искусственный интеллект вторгается во все стороны человеческой жизни… сейчас речь идет о дегуманизации - потери решающей роли, который свободный человек играет в судьбе общества", - заключил патриарх Кирилл. Фестиваль "Вера и слово" проходит с 16 по 19 октября. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. Как отмечается, задачи фестиваля - консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903642347.html

https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

https://ria.ru/20230618/religiya-1878766132.html

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Наталья Макарова

русская православная церковь, московский патриархат, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), искусственный интеллект