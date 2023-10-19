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Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом" - РИА Новости, 19.10.2023
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Религия
 
14:22 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903845587.html
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом" - РИА Новости, 19.10.2023
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:22
2023-10-19T14:22
религия
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок. "СМИ – это мощный боекомплект, который можно, но в некоторых случаях нужно, как некоторые считают, употреблять для достижения своих целей. В области регулирования других видов оружия массового поражения, например, ядерного, существуют международные договоры, а химическое и бактериологическое вообще запрещены. Но в информационной сфере нет сдерживающих рамок. В отношении противника не запрещается распространять любую ложь: главное, чтобы она была эффективной, другими словами, убийственной. И это печальная реальность нашего времени высокотехнологической цивилизации, обеспечивающей производство информации в практически ничем неограниченных объемах", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. В условиях военного конфликта, добавил он, количество слов, "поражающих сердца людей", "превосходит, образно выражаясь, количество пуль и снарядов, поражающих тех, кто на поле брани". Раны же, нанесенные ложью и ненавистью, "заживают намного дольше телесных ран, и последствия от ранений бывают тяжелыми", считает патриарх. "Для нас, православных христиан, которые находятся в сфере информации, может быть, самым главным словом, за которое мы понесем ответ на страшном суде, и будем будет то слово, которое мы не просто произносим, а которое мы распространяем на очень многих", – заключил он. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html
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московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"

Патриарх Кирилл назвал СМИ оружием, против которого нет сдерживающих рамок

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок.
"СМИ – это мощный боекомплект, который можно, но в некоторых случаях нужно, как некоторые считают, употреблять для достижения своих целей. В области регулирования других видов оружия массового поражения, например, ядерного, существуют международные договоры, а химическое и бактериологическое вообще запрещены. Но в информационной сфере нет сдерживающих рамок. В отношении противника не запрещается распространять любую ложь: главное, чтобы она была эффективной, другими словами, убийственной. И это печальная реальность нашего времени высокотехнологической цивилизации, обеспечивающей производство информации в практически ничем неограниченных объемах", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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В условиях военного конфликта, добавил он, количество слов, "поражающих сердца людей", "превосходит, образно выражаясь, количество пуль и снарядов, поражающих тех, кто на поле брани". Раны же, нанесенные ложью и ненавистью, "заживают намного дольше телесных ран, и последствия от ранений бывают тяжелыми", считает патриарх.
"Для нас, православных христиан, которые находятся в сфере информации, может быть, самым главным словом, за которое мы понесем ответ на страшном суде, и будем будет то слово, которое мы не просто произносим, а которое мы распространяем на очень многих", – заключил он.
Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны
Вчера, 13:21
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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