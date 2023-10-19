https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903845587.html
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом" - РИА Новости, 19.10.2023
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:22
2023-10-19T14:22
2023-10-19T14:22
религия
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_88245a2c23faa8fcbcc4ae274e3259a2.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок. "СМИ – это мощный боекомплект, который можно, но в некоторых случаях нужно, как некоторые считают, употреблять для достижения своих целей. В области регулирования других видов оружия массового поражения, например, ядерного, существуют международные договоры, а химическое и бактериологическое вообще запрещены. Но в информационной сфере нет сдерживающих рамок. В отношении противника не запрещается распространять любую ложь: главное, чтобы она была эффективной, другими словами, убийственной. И это печальная реальность нашего времени высокотехнологической цивилизации, обеспечивающей производство информации в практически ничем неограниченных объемах", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. В условиях военного конфликта, добавил он, количество слов, "поражающих сердца людей", "превосходит, образно выражаясь, количество пуль и снарядов, поражающих тех, кто на поле брани". Раны же, нанесенные ложью и ненавистью, "заживают намного дольше телесных ран, и последствия от ранений бывают тяжелыми", считает патриарх. "Для нас, православных христиан, которые находятся в сфере информации, может быть, самым главным словом, за которое мы понесем ответ на страшном суде, и будем будет то слово, которое мы не просто произносим, а которое мы распространяем на очень многих", – заключил он. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html
https://ria.ru/20231019/voyna-1903823572.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_ab686de2aab131a7296b1434245b7b85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"
Патриарх Кирилл назвал СМИ оружием, против которого нет сдерживающих рамок
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок.
"СМИ – это мощный боекомплект, который можно, но в некоторых случаях нужно, как некоторые считают, употреблять для достижения своих целей. В области регулирования других видов оружия массового поражения, например, ядерного, существуют международные договоры, а химическое и бактериологическое вообще запрещены. Но в информационной сфере нет сдерживающих рамок. В отношении противника не запрещается распространять любую ложь: главное, чтобы она была эффективной, другими словами, убийственной. И это печальная реальность нашего времени высокотехнологической цивилизации, обеспечивающей производство информации в практически ничем неограниченных объемах", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх
В условиях военного конфликта, добавил он, количество слов, "поражающих сердца людей", "превосходит, образно выражаясь, количество пуль и снарядов, поражающих тех, кто на поле брани". Раны же, нанесенные ложью и ненавистью, "заживают намного дольше телесных ран, и последствия от ранений бывают тяжелыми", считает патриарх.
"Для нас, православных христиан, которые находятся в сфере информации, может быть, самым главным словом, за которое мы понесем ответ на страшном суде, и будем будет то слово, которое мы не просто произносим, а которое мы распространяем на очень многих", – заключил он.
Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье
в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви
и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России
и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны