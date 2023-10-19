https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903845587.html

Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"

Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом" - РИА Новости, 19.10.2023

Патриарх Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:22

2023-10-19T14:22

2023-10-19T14:22

религия

московская область (подмосковье)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал СМИ "мощным боекомплектом", для которого у человечества нет сдерживающих рамок. "СМИ – это мощный боекомплект, который можно, но в некоторых случаях нужно, как некоторые считают, употреблять для достижения своих целей. В области регулирования других видов оружия массового поражения, например, ядерного, существуют международные договоры, а химическое и бактериологическое вообще запрещены. Но в информационной сфере нет сдерживающих рамок. В отношении противника не запрещается распространять любую ложь: главное, чтобы она была эффективной, другими словами, убийственной. И это печальная реальность нашего времени высокотехнологической цивилизации, обеспечивающей производство информации в практически ничем неограниченных объемах", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. В условиях военного конфликта, добавил он, количество слов, "поражающих сердца людей", "превосходит, образно выражаясь, количество пуль и снарядов, поражающих тех, кто на поле брани". Раны же, нанесенные ложью и ненавистью, "заживают намного дольше телесных ран, и последствия от ранений бывают тяжелыми", считает патриарх. "Для нас, православных христиан, которые находятся в сфере информации, может быть, самым главным словом, за которое мы понесем ответ на страшном суде, и будем будет то слово, которое мы не просто произносим, а которое мы распространяем на очень многих", – заключил он. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html

https://ria.ru/20231019/voyna-1903823572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, московский патриархат