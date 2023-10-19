Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:16 19.10.2023 (обновлено: 15:33 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pamyatniki-1903866604.html
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ
Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:16
2023-10-19T15:33
россия
владимир путин
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, а также об облегчении текущего содержания памятников ВОВ, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Принятый закон дополняет статью 20 Федерального закона № 73-Ф3 положением об обязательности выделения в реестре (государственный реестр объектов культурного наследия - ред.) отдельного раздела с информацией об отнесении включенных в реестр объектов к объектам культурного наследия, увековечивающим память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. В пояснительной записке отмечалось, что прежде реестр не содержал критерия, позволяющего идентифицировать включенный в него объект как объект культурного наследия, увековечивающий память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. Подчеркивалось, что это затрудняло "понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности". Таким образом, закон относит к полномочиям министерства культуры РФ утверждение перечня и особого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20231019/putin-1903861700.html
https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786290003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Культура
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ

В реестре объектов культурного наследия выделили раздел с памятниками ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, а также об облегчении текущего содержания памятников ВОВ, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятый закон дополняет статью 20 Федерального закона № 73-Ф3 положением об обязательности выделения в реестре (государственный реестр объектов культурного наследия - ред.) отдельного раздела с информацией об отнесении включенных в реестр объектов к объектам культурного наследия, увековечивающим память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам
Вчера, 15:03
В пояснительной записке отмечалось, что прежде реестр не содержал критерия, позволяющего идентифицировать включенный в него объект как объект культурного наследия, увековечивающий память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. Подчеркивалось, что это затрудняло "понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности".
Таким образом, закон относит к полномочиям министерства культуры РФ утверждение перечня и особого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.
Жители села Гречишкино в ЛНР проводят восстановительные работы на братских могилах советских воинов, погибших в Великую Отечественную Войну - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Жители села в ЛНР восстанавливают памятники времен ВОВ
30 апреля 2022, 07:49
 
КультураРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала