https://ria.ru/20231019/pamyatniki-1903866604.html
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ
Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:16
2023-10-19T15:16
2023-10-19T15:33
россия
владимир путин
общество
культура
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, а также об облегчении текущего содержания памятников ВОВ, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Принятый закон дополняет статью 20 Федерального закона № 73-Ф3 положением об обязательности выделения в реестре (государственный реестр объектов культурного наследия - ред.) отдельного раздела с информацией об отнесении включенных в реестр объектов к объектам культурного наследия, увековечивающим память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. В пояснительной записке отмечалось, что прежде реестр не содержал критерия, позволяющего идентифицировать включенный в него объект как объект культурного наследия, увековечивающий память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. Подчеркивалось, что это затрудняло "понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности". Таким образом, закон относит к полномочиям министерства культуры РФ утверждение перечня и особого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20231019/putin-1903861700.html
https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786290003.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Культура
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ
В реестре объектов культурного наследия выделили раздел с памятниками ВОВ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, а также об облегчении текущего содержания памятников ВОВ, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий документ
опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятый закон дополняет статью 20 Федерального закона № 73-Ф3 положением об обязательности выделения в реестре (государственный реестр объектов культурного наследия - ред.) отдельного раздела с информацией об отнесении включенных в реестр объектов к объектам культурного наследия, увековечивающим память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.
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В пояснительной записке отмечалось, что прежде реестр не содержал критерия, позволяющего идентифицировать включенный в него объект как объект культурного наследия, увековечивающий память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. Подчеркивалось, что это затрудняло "понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности".
Таким образом, закон относит к полномочиям министерства культуры РФ
утверждение перечня и особого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.
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