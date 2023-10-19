https://ria.ru/20231019/pamyatniki-1903866604.html

Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ

Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ - РИА Новости, 19.10.2023

Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ

Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:16

2023-10-19T15:16

2023-10-19T15:33

россия

владимир путин

общество

культура

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, а также об облегчении текущего содержания памятников ВОВ, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Принятый закон дополняет статью 20 Федерального закона № 73-Ф3 положением об обязательности выделения в реестре (государственный реестр объектов культурного наследия - ред.) отдельного раздела с информацией об отнесении включенных в реестр объектов к объектам культурного наследия, увековечивающим память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. В пояснительной записке отмечалось, что прежде реестр не содержал критерия, позволяющего идентифицировать включенный в него объект как объект культурного наследия, увековечивающий память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны. Подчеркивалось, что это затрудняло "понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности". Таким образом, закон относит к полномочиям министерства культуры РФ утверждение перечня и особого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20231019/putin-1903861700.html

https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786290003.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество