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Палестинский подросток с гражданством США ранен при ударе Израиля - РИА Новости, 19.10.2023
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16:08 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/palestina-1903885137.html
Палестинский подросток с гражданством США ранен при ударе Израиля
Палестинский подросток с гражданством США ранен при ударе Израиля - РИА Новости, 19.10.2023
Палестинский подросток с гражданством США ранен при ударе Израиля
Палестинский подросток с гражданством США обратился в госпиталь в секторе Газа после удара израильских сил по его дому, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:08
2023-10-19T16:08
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 19 окт - РИА Новости. Палестинский подросток с гражданством США обратился в госпиталь в секторе Газа после удара израильских сил по его дому, передает корреспондент РИА Новости. Юсуф Абу Шаабан, имеющий американское гражданство, вечером в среду прибыл в госпиталь Аш-Шифа весь в крови после того, как израильские истребители нанесли удар по его дому в Газе. Юноша в окровавленной одежде с перебинтованной головой и рукой показал корреспонденту паспорт гражданина США. РИА Новости пока не располагает комментариями госдепартамента и посольства США. Ранее в среду представитель Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что гуманитарная катастрофа угрожает более чем 2 миллионам палестинцев, проживающим в секторе Газа, в связи с надвигающимся истощением запасов продовольствия. По словам Абу Хасна, в настоящий момент один миллион человек стали бездомными вследствие разрушения их домов либо вынуждены были покинуть жилища, опасаясь за свою жизнь из-за ударов израильской армии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/gaza-1903880921.html
https://ria.ru/20231019/gaza-1903850648.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинский подросток с гражданством США ранен при ударе Израиля

Палестинский подросток с гражданством США ранен при ударе Израиля по его дому

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ГАЗА, 19 окт - РИА Новости. Палестинский подросток с гражданством США обратился в госпиталь в секторе Газа после удара израильских сил по его дому, передает корреспондент РИА Новости.
Юсуф Абу Шаабан, имеющий американское гражданство, вечером в среду прибыл в госпиталь Аш-Шифа весь в крови после того, как израильские истребители нанесли удар по его дому в Газе. Юноша в окровавленной одежде с перебинтованной головой и рукой показал корреспонденту паспорт гражданина США.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Командующий силами безопасности сектора Газа погиб при израильском ударе
Вчера, 15:59
РИА Новости пока не располагает комментариями госдепартамента и посольства США.
Ранее в среду представитель Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что гуманитарная катастрофа угрожает более чем 2 миллионам палестинцев, проживающим в секторе Газа, в связи с надвигающимся истощением запасов продовольствия. По словам Абу Хасна, в настоящий момент один миллион человек стали бездомными вследствие разрушения их домов либо вынуждены были покинуть жилища, опасаясь за свою жизнь из-за ударов израильской армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым над северной частью сектора Газа во время израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Газе в четверг авиаударами был разрушен квартал
Вчера, 14:34
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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