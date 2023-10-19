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"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.10.2023 (обновлено: 08:08 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/otrk-1903675068.html
"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием
"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием - РИА Новости, 19.10.2023
"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием
ВСУ впервые применили в зоне конфликта американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным СМИ, ими ударили по тыловому аэродрому в российском... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:00
2023-10-19T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
ссср
украина
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ впервые применили в зоне конфликта американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным СМИ, ими ударили по тыловому аэродрому в российском Бердянске. О том, как это оружие изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Без "длинной руки"В прошлом году ВСУ активно использовали ОТРК "Точка-У", доставшиеся им от СССР. По информации бюллетеня Military Balance, всего у Украины было около 500 ракет. Что-то из своих запасов могли выделить болгары, но и у них такого оружия немного. Похоже, к лету 2023-го "Точки-У" закончились.Советская ракета бьет на 120 километров. Сегодня ВСУ могут достать цель на таком удалении разве что ударными дронами или крылатыми ракетами SCALP / Storm Shadow. Но и то и другое российская ПВО в целом успешно сбивает. Конечно, что-то прилетает, но в основном дорогостоящая "высокоточка" расходуется впустую.Кроме того, ракеты SCALP / Storm Shadow (а в перспективе и немецкая Taurus) — средства поражения воздушного базирования, то есть с самолета. Экипажи украинских Су-24 каждый раз сильно рискуют попасться на радары. На земле — тоже опасность, ведь аэродром вылета от спутника не спрячешь.ОТРК же малозаметны для разведки и малоуязвимы для "ответки". Дальность позволяет вести огонь из глубокого тыла, а после пуска мгновенно менять позицию. Выследить такой комплекс очень сложно.До сих пор нет ни одного фото- или видеоподтверждения уничтоженных американских РСЗО HIMARS в зоне конфликта при их максимальной дальности "лишь" в 84 километра.Тайные поставкиЗеленский почти год выпрашивал у США ракеты ATACMS. Уверял, что именно это оружие, в нагрузку к истребителям F-16, переломит ход боевых действий.Представители Пентагона и Джо Байден на публику утверждали, что не готовы, это приведет к эскалации, необходимости в таком оружии нет. Втайне же тренировали расчеты, готовили ОТР к транспортировке, уточняли детали. Ракеты легко перевезти военно-транспортной авиацией и доставить в армию на грузовиках. Носители ATACMS — более 20 колесных РСЗО HIMARS — у ВСУ уже есть.Украинское контрнаступление к середине октября выдохлось окончательно. Западная бронетехника оказалась бессильной против минных полей, ударных вертолетов и дронов-камикадзе. Скоро дожди и распутица, значит — спад интенсивности конфликта до зимних морозов. Вероятно, именно поэтому ракеты передали сейчас: чтобы была хоть какая-то победа.В конце сентября американский канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев кулуарно договорились о небольшой партии ATACMS во время визита Зеленского в США. В октябре это подтвердил журнал The New Yorker, однако официальный Пентагон хранил молчание. Так же вели себя и британцы в случае со Storm Shadow, пока ВСУ в мае не ударили этой ракетой по тыловому Луганску.Незнакомая цельПосле атаки на российский аэродром западные СМИ единодушно признали, что удар нанесли американские ATACMS. Пентагон передал их втайне. В The New York Times уточнили: около 20 ракет. Позже о боевом дебюте американского ОТРК сообщил в ежедневном видеообращении Зеленский.Неизвестно, какую именно версию прислали: M39 дальностью 165 километров или 300-километровый М39А1. Но даже менее дальнобойный вариант позволяет бить по целям в глубоком тылу вплоть до севера Крыма."Рискну предположить, что расчеты ПВО, прикрывавшие тот аэродром, не смогли правильно идентифицировать цель, — говорит РИА Новости командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. — Когда вэсэушники стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS".Офицер подчеркнул: необходимо изучить траекторию американской ракеты, понять, как маневрирует в полете, какую скорость развивает, отследить практическое выполнение пуска. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первую информацию.Конечно, такое оружие доставляет немало проблем. Его применяют, чтобы нарушить логистику, поражая полевые лагеря и тыловые склады боеприпасов.По данным американских СМИ, ВСУ выпустили ракеты с кассетной боевой частью. Только два типа ATACMS оснащены такими — M39 и M39A1. Первая содержит 950 суббоеприпасов M74, вторая — 300. От осколков не всегда удается скрыться даже в окопах — подрываются в воздухе. Спасают, по словам военнослужащих, блиндажи, подвалы, крепкие дома. А также адекватные действия командования и бойцов.
https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html
https://ria.ru/20231018/rakety-1903658040.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сша, ссср, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, nbc, f-16, су-24
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, СССР, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, NBC, F-16, Су-24
"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием

Командир расчета ЗРК рассказал, как можно противостоять ракетам ATACMS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитной ракетной системы ПВО
Работа зенитной ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ впервые применили в зоне конфликта американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным СМИ, ими ударили по тыловому аэродрому в российском Бердянске. О том, как это оружие изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.

Без "длинной руки"

В прошлом году ВСУ активно использовали ОТРК "Точка-У", доставшиеся им от СССР. По информации бюллетеня Military Balance, всего у Украины было около 500 ракет. Что-то из своих запасов могли выделить болгары, но и у них такого оружия немного. Похоже, к лету 2023-го "Точки-У" закончились.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Обломки ракеты комплекса Точка-У на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Советская ракета бьет на 120 километров. Сегодня ВСУ могут достать цель на таком удалении разве что ударными дронами или крылатыми ракетами SCALP / Storm Shadow. Но и то и другое российская ПВО в целом успешно сбивает. Конечно, что-то прилетает, но в основном дорогостоящая "высокоточка" расходуется впустую.
Кроме того, ракеты SCALP / Storm Shadow (а в перспективе и немецкая Taurus) — средства поражения воздушного базирования, то есть с самолета. Экипажи украинских Су-24 каждый раз сильно рискуют попасться на радары. На земле — тоже опасность, ведь аэродром вылета от спутника не спрячешь.
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
ОТРК же малозаметны для разведки и малоуязвимы для "ответки". Дальность позволяет вести огонь из глубокого тыла, а после пуска мгновенно менять позицию. Выследить такой комплекс очень сложно.
До сих пор нет ни одного фото- или видеоподтверждения уничтоженных американских РСЗО HIMARS в зоне конфликта при их максимальной дальности "лишь" в 84 километра.

Тайные поставки

Зеленский почти год выпрашивал у США ракеты ATACMS. Уверял, что именно это оружие, в нагрузку к истребителям F-16, переломит ход боевых действий.
Украинский ЗРК Бук-М1
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ
18 октября, 08:00
Представители Пентагона и Джо Байден на публику утверждали, что не готовы, это приведет к эскалации, необходимости в таком оружии нет. Втайне же тренировали расчеты, готовили ОТР к транспортировке, уточняли детали. Ракеты легко перевезти военно-транспортной авиацией и доставить в армию на грузовиках. Носители ATACMS — более 20 колесных РСЗО HIMARS — у ВСУ уже есть.
Украинское контрнаступление к середине октября выдохлось окончательно. Западная бронетехника оказалась бессильной против минных полей, ударных вертолетов и дронов-камикадзе. Скоро дожди и распутица, значит — спад интенсивности конфликта до зимних морозов. Вероятно, именно поэтому ракеты передали сейчас: чтобы была хоть какая-то победа.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Они боятся". СМИ раскрыли подробности о поставленных ВСУ ATACMS
18 октября, 17:22
В конце сентября американский канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев кулуарно договорились о небольшой партии ATACMS во время визита Зеленского в США. В октябре это подтвердил журнал The New Yorker, однако официальный Пентагон хранил молчание. Так же вели себя и британцы в случае со Storm Shadow, пока ВСУ в мае не ударили этой ракетой по тыловому Луганску.

Незнакомая цель

После атаки на российский аэродром западные СМИ единодушно признали, что удар нанесли американские ATACMS. Пентагон передал их втайне. В The New York Times уточнили: около 20 ракет. Позже о боевом дебюте американского ОТРК сообщил в ежедневном видеообращении Зеленский.
Неизвестно, какую именно версию прислали: M39 дальностью 165 километров или 300-километровый М39А1. Но даже менее дальнобойный вариант позволяет бить по целям в глубоком тылу вплоть до севера Крыма.
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
"Рискну предположить, что расчеты ПВО, прикрывавшие тот аэродром, не смогли правильно идентифицировать цель, — говорит РИА Новости командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. — Когда вэсэушники стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS".
Офицер подчеркнул: необходимо изучить траекторию американской ракеты, понять, как маневрирует в полете, какую скорость развивает, отследить практическое выполнение пуска. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первую информацию.
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи
Конечно, такое оружие доставляет немало проблем. Его применяют, чтобы нарушить логистику, поражая полевые лагеря и тыловые склады боеприпасов.
По данным американских СМИ, ВСУ выпустили ракеты с кассетной боевой частью. Только два типа ATACMS оснащены такими — M39 и M39A1. Первая содержит 950 суббоеприпасов M74, вторая — 300. От осколков не всегда удается скрыться даже в окопах — подрываются в воздухе. Спасают, по словам военнослужащих, блиндажи, подвалы, крепкие дома. А также адекватные действия командования и бойцов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАСССРУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАNBCF-16Су-24
 
 
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