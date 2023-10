https://ria.ru/20231019/otrk-1903675068.html

"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899712617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe5bf4cf3db52c2be2f434e1d443cd15.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ впервые применили в зоне конфликта американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным СМИ, ими ударили по тыловому аэродрому в российском Бердянске. О том, как это оружие изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Без "длинной руки"В прошлом году ВСУ активно использовали ОТРК "Точка-У", доставшиеся им от СССР. По информации бюллетеня Military Balance, всего у Украины было около 500 ракет. Что-то из своих запасов могли выделить болгары, но и у них такого оружия немного. Похоже, к лету 2023-го "Точки-У" закончились.Советская ракета бьет на 120 километров. Сегодня ВСУ могут достать цель на таком удалении разве что ударными дронами или крылатыми ракетами SCALP / Storm Shadow. Но и то и другое российская ПВО в целом успешно сбивает. Конечно, что-то прилетает, но в основном дорогостоящая "высокоточка" расходуется впустую.Кроме того, ракеты SCALP / Storm Shadow (а в перспективе и немецкая Taurus) — средства поражения воздушного базирования, то есть с самолета. Экипажи украинских Су-24 каждый раз сильно рискуют попасться на радары. На земле — тоже опасность, ведь аэродром вылета от спутника не спрячешь.ОТРК же малозаметны для разведки и малоуязвимы для "ответки". Дальность позволяет вести огонь из глубокого тыла, а после пуска мгновенно менять позицию. Выследить такой комплекс очень сложно.До сих пор нет ни одного фото- или видеоподтверждения уничтоженных американских РСЗО HIMARS в зоне конфликта при их максимальной дальности "лишь" в 84 километра.Тайные поставкиЗеленский почти год выпрашивал у США ракеты ATACMS. Уверял, что именно это оружие, в нагрузку к истребителям F-16, переломит ход боевых действий.Представители Пентагона и Джо Байден на публику утверждали, что не готовы, это приведет к эскалации, необходимости в таком оружии нет. Втайне же тренировали расчеты, готовили ОТР к транспортировке, уточняли детали. Ракеты легко перевезти военно-транспортной авиацией и доставить в армию на грузовиках. Носители ATACMS — более 20 колесных РСЗО HIMARS — у ВСУ уже есть.Украинское контрнаступление к середине октября выдохлось окончательно. Западная бронетехника оказалась бессильной против минных полей, ударных вертолетов и дронов-камикадзе. Скоро дожди и распутица, значит — спад интенсивности конфликта до зимних морозов. Вероятно, именно поэтому ракеты передали сейчас: чтобы была хоть какая-то победа.В конце сентября американский канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев кулуарно договорились о небольшой партии ATACMS во время визита Зеленского в США. В октябре это подтвердил журнал The New Yorker, однако официальный Пентагон хранил молчание. Так же вели себя и британцы в случае со Storm Shadow, пока ВСУ в мае не ударили этой ракетой по тыловому Луганску.Незнакомая цельПосле атаки на российский аэродром западные СМИ единодушно признали, что удар нанесли американские ATACMS. Пентагон передал их втайне. В The New York Times уточнили: около 20 ракет. Позже о боевом дебюте американского ОТРК сообщил в ежедневном видеообращении Зеленский.Неизвестно, какую именно версию прислали: M39 дальностью 165 километров или 300-километровый М39А1. Но даже менее дальнобойный вариант позволяет бить по целям в глубоком тылу вплоть до севера Крыма."Рискну предположить, что расчеты ПВО, прикрывавшие тот аэродром, не смогли правильно идентифицировать цель, — говорит РИА Новости командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. — Когда вэсэушники стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS".Офицер подчеркнул: необходимо изучить траекторию американской ракеты, понять, как маневрирует в полете, какую скорость развивает, отследить практическое выполнение пуска. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первую информацию.Конечно, такое оружие доставляет немало проблем. Его применяют, чтобы нарушить логистику, поражая полевые лагеря и тыловые склады боеприпасов.По данным американских СМИ, ВСУ выпустили ракеты с кассетной боевой частью. Только два типа ATACMS оснащены такими — M39 и M39A1. Первая содержит 950 суббоеприпасов M74, вторая — 300. От осколков не всегда удается скрыться даже в окопах — подрываются в воздухе. Спасают, по словам военнослужащих, блиндажи, подвалы, крепкие дома. А также адекватные действия командования и бойцов.

2023

