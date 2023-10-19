https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html
В Махачкале четыре человека отравились шаурмой
В Махачкале четыре человека отравились шаурмой - РИА Новости, 19.10.2023
В Махачкале четыре человека отравились шаурмой
Четверо учащихся религиозного образовательного учреждения в Махачкале отравились шаурмой, купленной в местном ларьке, все они госпитализированы, сообщили в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:14
2023-10-19T19:14
2023-10-19T19:15
происшествия
махачкала
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Четверо учащихся религиозного образовательного учреждения в Махачкале отравились шаурмой, купленной в местном ларьке, все они госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Восемнадцатого октября в городе Махачкале с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировано четыре человека… Установлено, что пострадавшие являются учащимися религиозного образовательного учреждения (мактаб). Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания", - говорится в сообщении. В ходе санитарно-гигиенического обследования объекта специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Ларек опечатали до устранения нарушений.
https://ria.ru/20230909/gosduma-1895225670.html
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происшествия, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Махачкала, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Махачкале четыре человека отравились шаурмой
В Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек