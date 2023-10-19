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Президент Израиля осудил отказ Би-би-си называть ХАМАС террористами

Президент Израиля осудил отказ Би-би-си называть ХАМАС террористами - РИА Новости, 19.10.2023

Президент Израиля осудил отказ Би-би-си называть ХАМАС террористами

Президент Израиля Исаак Херцог осудил на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:27

2023-10-19T15:27

2023-10-19T15:27

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Президент Израиля Исаак Херцог осудил на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си называть палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Ранее Би-би-си столкнулась со шквалом критики из-за отказа называть ХАМАС террористами. С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора". "Я хочу поднять проблему того, что я называю объективным или необъективным освещением этой трагедии. Потому что мы считаем, - и я публично говорил об этом, - что то, как Би-би-си характеризует ХАМАС, является искажением фактов. Мы имеем дело с одной из самых худших террористических организаций в мире… Что им еще надо увидеть, чтобы понять, что это жестокая террористическая организация?", - сказал президент на совместной пресс-конференции по итогам встречи с британским премьером. Херцог признал, что в современных демократиях власти не всегда имеют возможность вмешаться, однако, так как Би-би-си представляет Британию и известна по всему миру, необходимо выступить против позиции компании и исправить ситуацию. В ответ Сунак заявил, что необходимо называть вещи своими именами, и отметил, что атаки ХАМАС являются "варварским актом терроризма, совершенным злой террористической организацией". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/khamas-1902762745.html

https://ria.ru/20231019/deklaratsiya-1903809902.html

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