https://ria.ru/20231019/oruzhie-1903722806.html

Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле

Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле - РИА Новости, 19.10.2023

Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле

Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию –... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T00:04

2023-10-19T00:04

2023-10-19T00:04

израиль

россия

иран

дмитрий медведев

михаил булгаков

конгресс сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя", - написал Медведев в статье для "Известий". "Вещают "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами", как это описал Михаил Булгаков в романе о тех самых библейских местах, где сейчас рвутся бомбы. Знакомый взгляд и привычное выражение благостных физиономий, заседающих в Белом доме и на Капитолийском холме. Лицемерие – высшего уровня", - добавил российский политик.

https://ria.ru/20231019/medvedev-1903722291.html

израиль

россия

иран

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израиль, россия, иран, дмитрий медведев, михаил булгаков, конгресс сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире