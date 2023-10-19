https://ria.ru/20231019/oruzhie-1903722806.html
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле - РИА Новости, 19.10.2023
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию –... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:04
2023-10-19T00:04
2023-10-19T00:04
израиль
россия
иран
дмитрий медведев
михаил булгаков
конгресс сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_0:290:3071:2018_1920x0_80_0_0_89b286a2d8d82655eb103e8d058e2965.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя", - написал Медведев в статье для "Известий". "Вещают "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами", как это описал Михаил Булгаков в романе о тех самых библейских местах, где сейчас рвутся бомбы. Знакомый взгляд и привычное выражение благостных физиономий, заседающих в Белом доме и на Капитолийском холме. Лицемерие – высшего уровня", - добавил российский политик.
https://ria.ru/20231019/medvedev-1903722291.html
израиль
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6e505b93e16fd2ed8f623e9598fb272b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, иран, дмитрий медведев, михаил булгаков, конгресс сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Иран, Дмитрий Медведев, Михаил Булгаков, Конгресс США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
Медведев: киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле