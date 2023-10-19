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Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии - РИА Новости, 19.10.2023
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16:46 19.10.2023 (обновлено: 17:56 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/oppozitsiya-1903895747.html
Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии
Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии - РИА Новости, 19.10.2023
Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии
Представители оппозиционной партии "Шор" оспорили в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП в стране, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:46
2023-10-19T17:56
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КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Шор" оспорили в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП в стране, сообщила пресс-служба политсилы. &quot;Депутаты из команды Илана Шора обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность постановления парламента о продлении чрезвычайного положения и распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), запрещающего ряду граждан Республики Молдова баллотироваться на местных, всеобщих и президентских выборах&quot;, — говорится в заявлении на сайте партии.Члены оппозиции отметили, что режим ЧП позволяет Комиссии по чрезвычайным ситуациям принимать решения, которые "не только противоречат действующей конституционной базе, но и нарушают основные права человека", подменяя собой парламент и правительство. Там также подчеркнули, что действия КЧС не имеют ничего общего с причинами введения этих ограничений. При этом Комиссию неправомочно используют для существенных отступлений от принципов правового и демократического государства, резюмировали в партии.Власти Молдавии ввели режим ЧП 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. При этом Комиссия по чрезвычайным ситуациям может оперативно вмешиваться и в случае необходимости принимать решения помимо установленных действующей нормативно-правовой базой для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности страны.В конце сентября парламент Молдавии одобрил продление режима ЧП из-за риска обострения энергокризиса еще на 60 дней начиная с 2 октября.
https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, илан шор
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Илан Шор
Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии

Партии "Шор" опротестовала в КС продление срока действия режима ЧП в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Шор" оспорили в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП в стране, сообщила пресс-служба политсилы.
«

"Депутаты из команды Илана Шора обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность постановления парламента о продлении чрезвычайного положения и распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), запрещающего ряду граждан Республики Молдова баллотироваться на местных, всеобщих и президентских выборах", — говорится в заявлении на сайте партии.

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Члены оппозиции отметили, что режим ЧП позволяет Комиссии по чрезвычайным ситуациям принимать решения, которые "не только противоречат действующей конституционной базе, но и нарушают основные права человека", подменяя собой парламент и правительство. Там также подчеркнули, что действия КЧС не имеют ничего общего с причинами введения этих ограничений. При этом Комиссию неправомочно используют для существенных отступлений от принципов правового и демократического государства, резюмировали в партии.
Власти Молдавии ввели режим ЧП 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. При этом Комиссия по чрезвычайным ситуациям может оперативно вмешиваться и в случае необходимости принимать решения помимо установленных действующей нормативно-правовой базой для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности страны.
В конце сентября парламент Молдавии одобрил продление режима ЧП из-за риска обострения энергокризиса еще на 60 дней начиная с 2 октября.
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