https://ria.ru/20231019/oppozitsiya-1903895747.html

Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии

Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии - РИА Новости, 19.10.2023

Оппозиция опротестовала продление режима ЧП в Молдавии

Представители оппозиционной партии "Шор" оспорили в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП в стране, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:46

2023-10-19T16:46

2023-10-19T17:56

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КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Шор" оспорили в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП в стране, сообщила пресс-служба политсилы. "Депутаты из команды Илана Шора обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность постановления парламента о продлении чрезвычайного положения и распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), запрещающего ряду граждан Республики Молдова баллотироваться на местных, всеобщих и президентских выборах", — говорится в заявлении на сайте партии.Члены оппозиции отметили, что режим ЧП позволяет Комиссии по чрезвычайным ситуациям принимать решения, которые "не только противоречат действующей конституционной базе, но и нарушают основные права человека", подменяя собой парламент и правительство. Там также подчеркнули, что действия КЧС не имеют ничего общего с причинами введения этих ограничений. При этом Комиссию неправомочно используют для существенных отступлений от принципов правового и демократического государства, резюмировали в партии.Власти Молдавии ввели режим ЧП 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. При этом Комиссия по чрезвычайным ситуациям может оперативно вмешиваться и в случае необходимости принимать решения помимо установленных действующей нормативно-правовой базой для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности страны.В конце сентября парламент Молдавии одобрил продление режима ЧП из-за риска обострения энергокризиса еще на 60 дней начиная с 2 октября.

https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, молдавия, илан шор