https://ria.ru/20231019/oppozitsiya-1903873037.html

В Молдавии считают, что оппозиция не готова объединить силы

В Молдавии считают, что оппозиция не готова объединить силы - РИА Новости, 19.10.2023

В Молдавии считают, что оппозиция не готова объединить силы

Лидеры молдавских оппозиционных не готовы объединить силы, чтобы выступить против действующей власти, хотя регулярно призывают к проведению совместных... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:29

2023-10-19T15:29

2023-10-19T15:29

в мире

молдавия

игорь додон

илан шор

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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Лидеры молдавских оппозиционных не готовы объединить силы, чтобы выступить против действующей власти, хотя регулярно призывают к проведению совместных протестов, заявила в комментарии РИА Новости представитель партии "Возрождение" Олеся Витнянская. Оппозиционная платформа "Общественная повестка" была создана в Молдавии осенью прошлого года, в нее вошло восемь политических формирований, однако массовых мероприятий они не проводили. Весной возобновила протесты партия "Шор", которая призывала другие политсилы присоединиться к отстаиванию прав граждан. Неделей ранее экс-президент, лидер партии социалистов Игорь Додон заявил, что оппозиционные партии должны объединиться, чтобы бороться с "диктатурой и цензурой" властей. "Партия "Возрождение" не один раз выступала с идеей проведения того, что все здоровые оппозиционные силы должны объединиться и единым фронтом выступить против действующего "желтого режима" (цвет символики правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Идея объединения важна, чем больше будет противников действующего режима, тем быстрее она падет, но мы не видим готовности от других оппозиционных партий приступать к действиям", - заявила Витнянская, комментируя предложение Додона объединить силы. По ее словам, в последние месяцы на протесты выходит только партия "Возрождение", хотя представители политсилы регулярно приглашают сторонников других формирований присоединиться к манифестациям. "К сожалению, партия "Возрождение" стала единственной партией, которая проводит акции протеста, которая активно поддерживает курс на евразийскую интеграцию и активно, открыто выступает против действующей власти. Остальные партии, к сожалению, молчат", - отмечает Витнянская. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у исполняющей обязанности председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора, они помещены под арест. Также члены запрещенной партии "Шор" были лишены права участвовать в выборах. Обыски регулярно проводятся и у представителей партии социалистов, против лидера которой Игоря Додона также заведено несколько уголовных дел. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.

https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html

https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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в мире, молдавия, игорь додон, илан шор