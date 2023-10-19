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СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе - РИА Новости, 19.10.2023
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12:34 19.10.2023 (обновлено: 13:39 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903799889.html
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе
Операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью", пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:34
2023-10-19T13:39
в мире
израиль
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью", пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.&quot;Операция под кодовым названием &quot;Железные мечи&quot; будет отличаться невиданной ранее свирепостью, она не будет похожа ни на что проводимое до этого Израилем в секторе Газа&quot;, — говорится в материале.По информации агентства, Израиль планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций."Израильские чиновники говорят, что они пока не представляют, как будет выглядеть будущее после войны", — добавили в Reuters.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные к сектору Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней после атаки Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — тысяча, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231019/rakety-1903795307.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/plen-1903788144.html
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в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе

Reuters: Израиль запланировал невиданную по свирепости операцию в Газе

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильские военные на танке "Меркава" на границе с сектором Газа
Израильские военные на танке Меркава на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Израильские военные на танке "Меркава" на границе с сектором Газа
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью", пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
«

"Операция под кодовым названием "Железные мечи" будет отличаться невиданной ранее свирепостью, она не будет похожа ни на что проводимое до этого Израилем в секторе Газа", — говорится в материале.

По информации агентства, Израиль планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций.
"Израильские чиновники говорят, что они пока не представляют, как будет выглядеть будущее после войны", — добавили в Reuters.
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Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные к сектору Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней после атаки Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — тысяча, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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В миреИзраильЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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