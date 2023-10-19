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СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе
Операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью", пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:34
2023-10-19T12:34
2023-10-19T13:39
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью", пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники."Операция под кодовым названием "Железные мечи" будет отличаться невиданной ранее свирепостью, она не будет похожа ни на что проводимое до этого Израилем в секторе Газа", — говорится в материале.По информации агентства, Израиль планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций."Израильские чиновники говорят, что они пока не представляют, как будет выглядеть будущее после войны", — добавили в Reuters.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные к сектору Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней после атаки Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — тысяча, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231019/rakety-1903795307.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/plen-1903788144.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе
Reuters: Израиль запланировал невиданную по свирепости операцию в Газе
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью", пишет агентство Reuters
со ссылкой на информированные источники.
«
"Операция под кодовым названием "Железные мечи" будет отличаться невиданной ранее свирепостью, она не будет похожа ни на что проводимое до этого Израилем в секторе Газа", — говорится в материале.
По информации агентства, Израиль планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом
и преследовать ХАМАС
, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций.
"Израильские чиновники говорят, что они пока не представляют, как будет выглядеть будущее после войны", — добавили в Reuters.
Израильская армия сообщила о пуске противотанковых ракет из Ливана
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные к сектору Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней после атаки Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — тысяча, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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