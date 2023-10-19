https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html
Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития
Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития - РИА Новости, 19.10.2023
Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития
В рамках профессиональной премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award 2023 Особая экономическая зона (ОЭЗ)... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:12
2023-10-19T14:12
2023-10-19T14:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
особые экономические зоны
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В рамках профессиональной премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award 2023 Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" завоевала гран-при премии в сфере устойчивого развития, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, ОЭЗ "Технополис Москва" стала лауреатом премии в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития".На форуме "Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала" с 11 по 12 октября в столице провели торжественную церемонию, где наградили победителей премии.Ефимов подчеркнул, что одной из первых инфраструктурных площадок РФ, которая включила в стратегию долгосрочного развития принципы экологического, социального и корпоративного управления, является особая экономическая зона Москвы. За последние два года был подписан перечень соглашений по сотрудничеству в сфере ESG с ведущими высшими учебными заведениями, учреждениями развития, а также производителями эко-технологий."Многие резиденты ОЭЗ уже внедрили в управление бизнесом стандарты ESG, и в настоящее время компании пользуются ресурсосберегающими технологиями, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2. Запланировано, что в 2024 году заключат до десяти новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят свыше 20% предприятий, которые работают на территории ОЭЗ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе уточнили, что важным фактором деятельности московской особой экономической зоны является соблюдений социальных и экологических нормативов. Это связано с тем, что площадки ОЭЗ, которая подведомственна департаменту инвестиционной и промышленной политики, располагаются в черте города. С целью популяризации принципов и наилучших практик ESG, текущий год в ОЭЗ Москвы признан годом устойчивого развития."Пристальное внимание особая экономическая зона Моквы уделяет созданию условий для привлечения высокотехнологичных зеленых производств. На сегодняшний день там успешно работают компании экотеха, которые заняты в области переработки отходов, энергоэффективности и изготовления продукции из вторичного сырья, а также другие высокотехнологичные, компактные и экологичные предприятия", – отметил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В минувшем году ОЭЗ Москвы расположилась на первом месте в национальном рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ РФ. Стоит отметить, что в числе прочих критериев там также оценивалась приверженность концепции устойчивого развития."Партнерство ОЭЗ "Технополис Москва" с резидентами в сфере устойчивого развития – это проект, который направлен на совершенствование особой экономической зоны Москвы и высокотехнологичных компаний, находящихся на ее территории", – добавил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.В пресс-службе уточнили, что проект ориентируется на формирование ESG-сообщества на платформе ОЭЗ, а также популяризацию среди резидентов и арендаторов практик по устойчивому развитию.С целью обмена опытом, знаниями, а также лучшими практиками сферы устойчивого развития резидентами ОЭЗ, в Российской Федерации работает ESG-клуб – первое в стране сообщество ESG. Благодаря созданию этого проекта, особая экономическая зона столицы смогла завоевать гран-при в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития" на премии в области устойчивого развития ESG Excellence Award 2023.
https://ria.ru/20230710/reyting-1882884242.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, особые экономические зоны
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Особые экономические зоны
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В рамках профессиональной премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award 2023 Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" завоевала гран-при премии в сфере устойчивого развития, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, ОЭЗ "Технополис Москва" стала лауреатом премии в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития".
На форуме "Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала" с 11 по 12 октября в столице провели торжественную церемонию, где наградили победителей премии.
Ефимов подчеркнул, что одной из первых инфраструктурных площадок РФ
, которая включила в стратегию долгосрочного развития принципы экологического, социального и корпоративного управления, является особая экономическая зона Москвы
. За последние два года был подписан перечень соглашений по сотрудничеству в сфере ESG с ведущими высшими учебными заведениями, учреждениями развития, а также производителями эко-технологий.
"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям
"Многие резиденты ОЭЗ уже внедрили в управление бизнесом стандарты ESG, и в настоящее время компании пользуются ресурсосберегающими технологиями, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2. Запланировано, что в 2024 году заключат до десяти новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят свыше 20% предприятий, которые работают на территории ОЭЗ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В пресс-службе уточнили, что важным фактором деятельности московской особой экономической зоны является соблюдений социальных и экологических нормативов. Это связано с тем, что площадки ОЭЗ, которая подведомственна департаменту инвестиционной и промышленной политики, располагаются в черте города. С целью популяризации принципов и наилучших практик ESG, текущий год в ОЭЗ Москвы признан годом устойчивого развития.
"Пристальное внимание особая экономическая зона Моквы уделяет созданию условий для привлечения высокотехнологичных зеленых производств. На сегодняшний день там успешно работают компании экотеха, которые заняты в области переработки отходов, энергоэффективности и изготовления продукции из вторичного сырья, а также другие высокотехнологичные, компактные и экологичные предприятия", – отметил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.
В минувшем году ОЭЗ Москвы расположилась на первом месте в национальном рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ РФ. Стоит отметить, что в числе прочих критериев там также оценивалась приверженность концепции устойчивого развития.
Ефимов: первую свободную таможенную зону открыли ОЭЗ "Технополис" в Москве
"Партнерство ОЭЗ "Технополис Москва" с резидентами в сфере устойчивого развития – это проект, который направлен на совершенствование особой экономической зоны Москвы и высокотехнологичных компаний, находящихся на ее территории", – добавил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
.
В пресс-службе уточнили, что проект ориентируется на формирование ESG-сообщества на платформе ОЭЗ, а также популяризацию среди резидентов и арендаторов практик по устойчивому развитию.
С целью обмена опытом, знаниями, а также лучшими практиками сферы устойчивого развития резидентами ОЭЗ, в Российской Федерации работает ESG-клуб – первое в стране сообщество ESG. Благодаря созданию этого проекта, особая экономическая зона столицы смогла завоевать гран-при в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития" на премии в области устойчивого развития ESG Excellence Award 2023.