https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html

Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития

Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития - РИА Новости, 19.10.2023

Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития

В рамках профессиональной премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award 2023 Особая экономическая зона (ОЭЗ)... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:12

2023-10-19T14:12

2023-10-19T14:16

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

особые экономические зоны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903687208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d74704f45de1b84f2a9ff76cb4fab3.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В рамках профессиональной премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award 2023 Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" завоевала гран-при премии в сфере устойчивого развития, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, ОЭЗ "Технополис Москва" стала лауреатом премии в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития".На форуме "Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала" с 11 по 12 октября в столице провели торжественную церемонию, где наградили победителей премии.Ефимов подчеркнул, что одной из первых инфраструктурных площадок РФ, которая включила в стратегию долгосрочного развития принципы экологического, социального и корпоративного управления, является особая экономическая зона Москвы. За последние два года был подписан перечень соглашений по сотрудничеству в сфере ESG с ведущими высшими учебными заведениями, учреждениями развития, а также производителями эко-технологий."Многие резиденты ОЭЗ уже внедрили в управление бизнесом стандарты ESG, и в настоящее время компании пользуются ресурсосберегающими технологиями, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2. Запланировано, что в 2024 году заключат до десяти новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят свыше 20% предприятий, которые работают на территории ОЭЗ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе уточнили, что важным фактором деятельности московской особой экономической зоны является соблюдений социальных и экологических нормативов. Это связано с тем, что площадки ОЭЗ, которая подведомственна департаменту инвестиционной и промышленной политики, располагаются в черте города. С целью популяризации принципов и наилучших практик ESG, текущий год в ОЭЗ Москвы признан годом устойчивого развития."Пристальное внимание особая экономическая зона Моквы уделяет созданию условий для привлечения высокотехнологичных зеленых производств. На сегодняшний день там успешно работают компании экотеха, которые заняты в области переработки отходов, энергоэффективности и изготовления продукции из вторичного сырья, а также другие высокотехнологичные, компактные и экологичные предприятия", – отметил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В минувшем году ОЭЗ Москвы расположилась на первом месте в национальном рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ РФ. Стоит отметить, что в числе прочих критериев там также оценивалась приверженность концепции устойчивого развития."Партнерство ОЭЗ "Технополис Москва" с резидентами в сфере устойчивого развития – это проект, который направлен на совершенствование особой экономической зоны Москвы и высокотехнологичных компаний, находящихся на ее территории", – добавил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.В пресс-службе уточнили, что проект ориентируется на формирование ESG-сообщества на платформе ОЭЗ, а также популяризацию среди резидентов и арендаторов практик по устойчивому развитию.С целью обмена опытом, знаниями, а также лучшими практиками сферы устойчивого развития резидентами ОЭЗ, в Российской Федерации работает ESG-клуб – первое в стране сообщество ESG. Благодаря созданию этого проекта, особая экономическая зона столицы смогла завоевать гран-при в номинации "Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития" на премии в области устойчивого развития ESG Excellence Award 2023.

https://ria.ru/20230710/reyting-1882884242.html

https://ria.ru/20230821/moskva-1890920912.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, особые экономические зоны