https://ria.ru/20231019/obvinenie-1903902828.html

Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата

Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата - РИА Новости, 19.10.2023

Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил, что сперва убил бабушку, потом позвонил брату и убил его, ему предъявлено обвинение. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:10

2023-10-19T17:10

2023-10-19T17:10

происшествия

россия

истра

московская область (подмосковье)

стас намин

следственный комитет россии (ск рф)

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903763184_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_52d51f09e6f512d9bf22a7478a50468e.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил, что сперва убил бабушку, потом позвонил брату и убил его, ему предъявлено обвинение. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что в частном доме в деревне Крюково Истринского района обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитые являются родственниками Стаса Намина - основателя рок-группы "Цветы". Позже на видео СК пасынок Намина Роман признался, что убил брата и бабушку. "Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале главка. Отмечается, что на допросе обвиняемый рассказал, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал - и "в ходе конфликта обвиняемый убил и его". Подчеркивается, что после этого мужчина сам позвонил в полицию.

https://ria.ru/20231019/motiv-1903899025.html

россия

истра

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, истра, московская область (подмосковье), стас намин, следственный комитет россии (ск рф)