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Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата
Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата - РИА Новости, 19.10.2023
Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил, что сперва убил бабушку, потом позвонил брату и убил его, ему предъявлено обвинение. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:10
2023-10-19T17:10
2023-10-19T17:10
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил, что сперва убил бабушку, потом позвонил брату и убил его, ему предъявлено обвинение. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что в частном доме в деревне Крюково Истринского района обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитые являются родственниками Стаса Намина - основателя рок-группы "Цветы". Позже на видео СК пасынок Намина Роман признался, что убил брата и бабушку. "Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале главка. Отмечается, что на допросе обвиняемый рассказал, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал - и "в ходе конфликта обвиняемый убил и его". Подчеркивается, что после этого мужчина сам позвонил в полицию.
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происшествия, россия, истра, московская область (подмосковье), стас намин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Истра, Московская область (Подмосковье), Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата
Пасынку Намина Роману Микояну предъявили обвинение в убийстве бабушки и брата