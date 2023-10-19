ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по шести районам Белгородской области более 90 снарядов за сутки
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено более 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону. В среду были зафиксированы обстрелы шести муниципалитетов 93 снарядами из разного вида вооружения, включая шесть взрывных устройств, которые были сброшены с дронов. Кроме того, один украинский беспилотник был сбит системой ПВО, а один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Глава региона также сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном домовладении, а также было повреждение ЛЭП.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 7 прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 5 раз обстреляли село Карабаново. В Волоконовском районе 5 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Также в хуторе с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор, отметил губернатор.
"В Шебекинском городском округе из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела и 7 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. Под минометный обстрел попало село Муром – установлено 2 прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3 гранатометных выстрела, по хутору Балки – один минометный снаряд", - уточнил Гладков.
По данным главы региона, в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас.
⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.