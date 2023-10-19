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ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.10.2023
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11:30 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/obstrely-1903782064.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.10.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки
Украинскими военными за прошедшие сутки по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено более 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:30
2023-10-19T11:30
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено более 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону. В среду были зафиксированы обстрелы шести муниципалитетов 93 снарядами из разного вида вооружения, включая шесть взрывных устройств, которые были сброшены с дронов. Кроме того, один украинский беспилотник был сбит системой ПВО, а один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Глава региона также сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном домовладении, а также было повреждение ЛЭП. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 7 прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 5 раз обстреляли село Карабаново. В Волоконовском районе 5 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Также в хуторе с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор, отметил губернатор. "В Шебекинском городском округе из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела и 7 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. Под минометный обстрел попало село Муром – установлено 2 прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3 гранатометных выстрела, по хутору Балки – один минометный снаряд", - уточнил Гладков. По данным главы региона, в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас. ⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по шести районам Белгородской области более 90 снарядов за сутки

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено более 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону. В среду были зафиксированы обстрелы шести муниципалитетов 93 снарядами из разного вида вооружения, включая шесть взрывных устройств, которые были сброшены с дронов. Кроме того, один украинский беспилотник был сбит системой ПВО, а один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Глава региона также сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном домовладении, а также было повреждение ЛЭП.
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Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 7 прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 5 раз обстреляли село Карабаново. В Волоконовском районе 5 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Также в хуторе с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор, отметил губернатор.
"В Шебекинском городском округе из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела и 7 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. Под минометный обстрел попало село Муром – установлено 2 прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3 гранатометных выстрела, по хутору Балки – один минометный снаряд", - уточнил Гладков.
По данным главы региона, в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас.
⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Белгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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