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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили в четверг 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:07
2023-10-19T15:07
2023-10-19T15:07
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 13.25 по 14.40 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК: ВСУ выпустили 20 снарядов натовского калибра по Донецку