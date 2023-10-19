https://ria.ru/20231019/obstrel-1903781562.html
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина - РИА Новости, 19.10.2023
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:28
2023-10-19T11:28
2023-10-19T11:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 октября по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Минеральное, по ул. Мира, 13 ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обстрел Ясиноватского района был совершен в 5.00 мск, украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина
В ДНР при ракетном обстреле Минерального ранен мужчина