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В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/obstrel-1903781562.html
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина - РИА Новости, 19.10.2023
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:28
2023-10-19T11:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 октября по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Минеральное, по ул. Мира, 13 ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обстрел Ясиноватского района был совершен в 5.00 мск, украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html
донецкая народная республика
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Варвара Скокшина
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина

В ДНР при ракетном обстреле Минерального ранен мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 октября по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Минеральное, по ул. Мира, 13 ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрел Ясиноватского района был совершен в 5.00 мск, украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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