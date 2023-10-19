https://ria.ru/20231019/obstrel-1903781562.html

В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина

В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина - РИА Новости, 19.10.2023

В ДНР при обстреле Минерального пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:28

2023-10-19T11:28

2023-10-19T11:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_9d1c013755505de28bfcad846503c418.jpg

ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате ракетного обстрела в четверг утром поселка Минеральное в Ясиновастком районе ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 октября по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Минеральное, по ул. Мира, 13 ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обстрел Ясиноватского района был совершен в 5.00 мск, украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, сцкк, происшествия