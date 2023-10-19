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Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет - РИА Новости, 19.10.2023
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07:29 19.10.2023 (обновлено: 07:40 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/obstrel-1903742220.html
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет
Украинские войска в 7.10 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:29
2023-10-19T07:40
горловка
донецкая народная республика
сцкк
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска в 7.10 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Также, согласно представительству, украинские войска в 6.10 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, в мире
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет

СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка
Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска в 7.10 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Также, согласно представительству, украинские войска в 6.10 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ мире
 
 
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