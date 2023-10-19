https://ria.ru/20231019/obraschenie-1903807548.html
Госдума приняла проект обращения о палестино-израильском конфликте
Госдума приняла проект обращения о палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 19.10.2023
Госдума приняла проект обращения о палестино-израильском конфликте
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильского конфликте. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:52
2023-10-19T12:52
2023-10-19T12:52
госдума рф
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильского конфликте."Депутаты Государственной Думы обращаются к Организации Объединенных Наций, парламентам стран мира с призывом незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке", - говорится в проекте обращения.Там отмечается, что свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни ни в чем не повинных мирных граждан, включая женщин и детей."Неоправданная жестокость и непропорциональное применение силы уже привели к гибели нескольких тысяч человек. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру… Решительно осуждаем любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права: использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительное переселение мирных жителей", - также говорится там.Кроме того, сообщается, лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание."Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе", - отмечается в документе.Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий, говорится в документе."Попытки замаскировать полный провал ближневосточной политики Вашингтона обречены. Ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения Организации Объединенных Наций и насаждающих по всему миру "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы", - говорится там.Только объединив усилия, можно остановить новую войну на Ближнем Востоке, вернуться за стол переговоров, в основе которых должны лежать взвешенный подход и общеизвестные решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, отмечается в документе. -
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госдума рф, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, в мире, сша
Госдума РФ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, В мире, США
Госдума приняла проект обращения о палестино-израильском конфликте
ГД приняла проект обращения к парламентам мира о палестино-израильском конфликте
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения
к парламентам мира и ООН о палестино-израильского конфликте.
"Депутаты Государственной Думы обращаются к Организации Объединенных Наций, парламентам стран мира с призывом незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке", - говорится в проекте обращения.
Там отмечается, что свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни ни в чем не повинных мирных граждан, включая женщин и детей.
"Неоправданная жестокость и непропорциональное применение силы уже привели к гибели нескольких тысяч человек. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру… Решительно осуждаем любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права: использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительное переселение мирных жителей", - также говорится там.
Кроме того, сообщается, лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание.
"Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США
, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе", - отмечается в документе.
Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю
, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины
, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий, говорится в документе.
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"Попытки замаскировать полный провал ближневосточной политики Вашингтона обречены. Ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения Организации Объединенных Наций и насаждающих по всему миру "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы", - говорится там.
Только объединив усилия, можно остановить новую войну на Ближнем Востоке
, вернуться за стол переговоров, в основе которых должны лежать взвешенный подход и общеизвестные решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, отмечается в документе. -
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