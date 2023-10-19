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В ГД внесли проект обращения о палестино-израильском конфликте

В ГД внесли проект обращения о палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 19.10.2023

В ГД внесли проект обращения о палестино-израильском конфликте

В Госдуму внесли проект обращения к ООН и парламентам мира о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:27

2023-10-19T10:27

2023-10-19T12:11

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли проект обращения к ООН и парламентам мира о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Депутаты Государственной думы обращаются к Организации Объединенных Наций, парламентам стран мира с призывом незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке", — говорится в проекте обращения, который рассмотрят на пленарном заседании.Там отмечается, что свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, при которой погибли сотни ни в чем не повинных мирных жителей, включая женщин и детей.В документе указали, что неоправданная жестокость и непропорциональное применение силы уже привели к смертям нескольких тысяч человек, а варварские методы решения проблем силовым путем стали причиной многотысячных антисемитских и исламофобских протестов по всему миру."Решительно осуждаем любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права: использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительное переселение мирных жителей", — говорится в проекте обращения.Кроме того, авторы документа призывают привлечь лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, к ответственности, чтобы они понесли суровое наказание."Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе", — подчеркнули в проекте.Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта. Они также не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий, указано в документе.Авторы проекта указали, что попытки замаскировать полный провал политики Штатов на Ближнем Востоке обречены. При этом ответственность за многочисленные жертвы и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на США, которые игнорируют решения ООН, а также насаждают по всему миру "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы.Только объединив усилия, можно остановить новую войну на Ближнем Востоке, вернуться за стол переговоров, в основе которых должны лежать взвешенный подход и общеизвестные решения Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, подчеркнуто в документе.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20231018/nebenzya-1903697713.html

https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903749264.html

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Варвара Скокшина

госдума рф, в мире, палестина, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году