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Байден усиливает ненависть к США поддержкой Израиля, заявила активистка

Байден усиливает ненависть к США поддержкой Израиля, заявила активистка - РИА Новости, 19.10.2023

Байден усиливает ненависть к США поддержкой Израиля, заявила активистка

Американская активистка антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила РИА Новости, что поддержка президентом США Джо Байденом Израиля - это ужасный... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:07

2023-10-19T19:07

2023-10-19T19:07

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американская активистка антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила РИА Новости, что поддержка президентом США Джо Байденом Израиля - это ужасный просчет, который только усиливает ненависть к Штатам. По словам активистки, ей "просто стыдно" за американское правительство: в разгар кризиса на Ближнем Востоке, когда людей ежедневно бомбят, США решают выделить еще больше денег, чтобы поддерживать атаки. "Я думаю, что так много людей по всему миру смотрят на то, что происходит в Газе, а также на Байдена и его поддержку (Израиля - ред.) - и все это усиливает ненависть к США", - сказала она. Бенджамин отметила, что Байден совершает "ужасный просчет, поддерживая Нетаньяху и израильское правительство в то время, когда они совершают военные преступления". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/ministr-1903895469.html

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