https://ria.ru/20231019/nekhvatka-1903834681.html

"И близко не могут": в Британии раскрыли главный просчет ВСУ против России

"И близко не могут": в Британии раскрыли главный просчет ВСУ против России - РИА Новости, 19.10.2023

"И близко не могут": в Британии раскрыли главный просчет ВСУ против России

Все операции Вооруженных сил Украины против армии России обречены на провал, поскольку в их рядах наблюдается колоссальная нехватка бойцов, пишет британское... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:57

2023-10-19T13:57

2023-10-19T13:57

украина

россия

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Все операции Вооруженных сил Украины против армии России обречены на провал, поскольку в их рядах наблюдается колоссальная нехватка бойцов, пишет британское издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа."Согласно базовым военным алгоритмам, для проведения успешной атаки соотношение сил должно быть три к одному. У украинцев этого и близко нет. Так что, если не будет кардинальных изменений в данном соотношении, нет смысла и думать, что будущие операции будут хоть как-то отличаться от сегодняшних", – отметил он.Ледвидж также подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока "у кого-то не хватит мужества" сказать, что Украина вряд ли вернет утраченные территории.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231019/vnimanie-1903812783.html

https://ria.ru/20231019/rakety-1903756124.html

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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины