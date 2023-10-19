https://ria.ru/20231019/nedostatok-1903746888.html

"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ

"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023

"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ

Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:46

2023-10-19T08:46

2023-10-19T08:46

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes."Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них – уничтожение наиболее защищенных боевых машин. Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку", — говорится в материале.Журналист также отметил, что Украине были поставлены не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.

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политика, в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, atacms