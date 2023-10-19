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"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ
Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:46
2023-10-19T08:46
2023-10-19T08:46
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes."Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них – уничтожение наиболее защищенных боевых машин. Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку", — говорится в материале.Журналист также отметил, что Украине были поставлены не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.
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политика, в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, atacms
Политика, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ATACMS
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ
Forbes: переданные Украине ATACMS не смогут уничтожить бронетехнику