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"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
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08:46 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/nedostatok-1903746888.html
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ
Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:46
2023-10-19T08:46
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.&quot;Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них – уничтожение наиболее защищенных боевых машин. Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку&quot;, — говорится в материале.Журналист также отметил, что Украине были поставлены не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.
https://ria.ru/20231018/udary-1903649064.html
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политика, в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, atacms
Политика, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ATACMS
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ

Forbes: переданные Украине ATACMS не смогут уничтожить бронетехнику

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Поставленные Вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.
«

"Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них – уничтожение наиболее защищенных боевых машин. Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку", — говорится в материале.

Журналист также отметил, что Украине были поставлены не новые американские ракеты, а близкие к истечению их "срока годности".
США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.
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