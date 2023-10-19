https://ria.ru/20231019/nazvaniya-1903759297.html

В Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

В Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов - РИА Новости, 19.10.2023

В Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

Вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект, который запретит использовать оскорбительные и принижающие достоинства... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:05

2023-10-19T10:05

2023-10-19T10:05

общество

россия

владислав даванков

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект, который запретит использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населённых пунктов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Также в ней говорится, что законопроектом предлагается разрешить органам муниципальных образований переименовывать географические объекты, в том числе населенные пункты. "Предоставление представительным органам муниципальных образований принимать такие решения позволит облегчить процедуру переименования населенных пунктов для граждан РФ и снизит бюрократические издержки", - отмечается в пояснении. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа: "Пуково", "Бухалово", "Лох", "Мусорка", "Шалава", сталкиваются с травлей. "Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодёжь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населённых пунктах живут тысячи людей", — рассказал РИА Новости Даванков.

https://ria.ru/20230815/rostov-1890286872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владислав даванков, госдума рф, партия "новые люди"