В Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов
"Новые люди" внесли проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект, который запретит использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населённых пунктов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Также в ней говорится, что законопроектом предлагается разрешить органам муниципальных образований переименовывать географические объекты, в том числе населенные пункты. "Предоставление представительным органам муниципальных образований принимать такие решения позволит облегчить процедуру переименования населенных пунктов для граждан РФ и снизит бюрократические издержки", - отмечается в пояснении.
По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа: "Пуково", "Бухалово", "Лох", "Мусорка", "Шалава", сталкиваются с травлей. "Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодёжь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населённых пунктах живут тысячи людей", — рассказал РИА Новости Даванков.