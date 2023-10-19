Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском
Марочко: российские силы отбили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на наши оборонительные рубежи. Резкий всплеск атак противника отмечен на участке Синьковка-Сергеевка, это более чем 30 километров фронта. При своих атаках противник использовал западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию, а также была задействована авиация. Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва линии фронта не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.