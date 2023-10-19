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Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/nastuplenie-1903742329.html
Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском
Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 19.10.2023
Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском
Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:32
2023-10-19T07:32
специальная военная операция на украине
андрей марочко
владимир путин
сергей шойгу
луганская народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на наши оборонительные рубежи. Резкий всплеск атак противника отмечен на участке Синьковка-Сергеевка, это более чем 30 километров фронта. При своих атаках противник использовал западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию, а также была задействована авиация. Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва линии фронта не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903508074.html
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андрей марочко, владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском

Марочко: российские силы отбили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на наши оборонительные рубежи. Резкий всплеск атак противника отмечен на участке Синьковка-Сергеевка, это более чем 30 километров фронта. При своих атаках противник использовал западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию, а также была задействована авиация. Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва линии фронта не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко
18 октября, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВладимир ПутинСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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