https://ria.ru/20231019/napadenie-1903752966.html

В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина

В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина - РИА Новости, 19.10.2023

В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина

Нетрезвый житель Челябинска ранил ножом трех посетителей магазина в среду вечером, его задержали, пострадавшие - две женщины и мужчина - доставлены в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:33

2023-10-19T09:33

2023-10-19T09:33

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска ранил ножом трех посетителей магазина в среду вечером, его задержали, пострадавшие - две женщины и мужчина - доставлены в медучреждение, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, в одном из магазинов Челябинска вечером 18 октября мужчина нанес ножевые ранения посетителям, после чего скрылся. "В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения… Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя", - говорится в сообщении. По уточненным данным, от противоправных действий мужчины пострадали две челябинки 1992 и 2003 годов рождения и 37-летний мужчина, они были доставлены в медицинское учреждение, отмечает ведомство. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в магазине сети "Красное и белое" на ул. Братьев Кашириных.

https://ria.ru/20231010/syn-1901679309.html

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челябинск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия