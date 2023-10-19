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В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина - РИА Новости, 19.10.2023
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09:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/napadenie-1903752966.html
В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина
В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина - РИА Новости, 19.10.2023
В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина
Нетрезвый житель Челябинска ранил ножом трех посетителей магазина в среду вечером, его задержали, пострадавшие - две женщины и мужчина - доставлены в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:33
2023-10-19T09:33
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска ранил ножом трех посетителей магазина в среду вечером, его задержали, пострадавшие - две женщины и мужчина - доставлены в медучреждение, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, в одном из магазинов Челябинска вечером 18 октября мужчина нанес ножевые ранения посетителям, после чего скрылся. "В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения… Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя", - говорится в сообщении. По уточненным данным, от противоправных действий мужчины пострадали две челябинки 1992 и 2003 годов рождения и 37-летний мужчина, они были доставлены в медицинское учреждение, отмечает ведомство. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в магазине сети "Красное и белое" на ул. Братьев Кашириных.
https://ria.ru/20231010/syn-1901679309.html
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске мужчина ранил ножом трех посетителей магазина

В Челябинске нетрезвый мужчина ранил ножом посетителей магазина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска ранил ножом трех посетителей магазина в среду вечером, его задержали, пострадавшие - две женщины и мужчина - доставлены в медучреждение, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в одном из магазинов Челябинска вечером 18 октября мужчина нанес ножевые ранения посетителям, после чего скрылся.
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"В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения… Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, от противоправных действий мужчины пострадали две челябинки 1992 и 2003 годов рождения и 37-летний мужчина, они были доставлены в медицинское учреждение, отмечает ведомство.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в магазине сети "Красное и белое" на ул. Братьев Кашириных.
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