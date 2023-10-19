https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html

Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие

Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие - РИА Новости, 19.10.2023

Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие

Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкое посеребренное оружие XVI –XVII веков, принадлежащее, вероятно,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:48

2023-10-19T13:48

2023-10-19T13:49

тульская область

щекинский район

польша

смутное время

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкое посеребренное оружие XVI –XVII веков, принадлежащее, вероятно, воину высшего сословия - князю или воеводе, сообщает пресс-служба музея. "В Щекинском районе, на территории Тульских засек, археологи обнаружили военный артефакт XVI – XVII веков – клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России", - говорится в сообщении. Отмечается, что находка была сделана случайно во время археологической разведки: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX-X века, но на территории поселения нашлась реликвия более позднего времени. Клевец – это холодное оружие ближнего боя с клювовидным выступом для нанесения точечного удара; клевец мог пробивать самые крепкие доспехи. Реставратор высшей категории Виталий Шмелев при расчистке оружия под слоем земли и коррозии обнаружил богатый узор и виде сеточек и ромбов. "Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма", - приводит пресс-служба слова реставратора. Поверхность клевца богато украшена серебром. "Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе", - отмечает кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований музея "Куликово поле" Евгений Столяров. Евгений Столяров. По данным музея, клевец и подобные ему виды оружия были широко распространены на территории Польши, Венгрии. Они также были богато украшены. Ученые сошлись во мнении, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения – например, польско-венгерскую саблю конца XVI - начала XVII века. Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более, отмечает музей. "В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника "Куликово поле", проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231015/bitva-1902449712.html

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тульская область

щекинский район

польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, щекинский район, польша, смутное время, общество