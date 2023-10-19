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Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие - РИА Новости, 19.10.2023
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13:48 19.10.2023 (обновлено: 13:49 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html
Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие
Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие - РИА Новости, 19.10.2023
Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие
Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкое посеребренное оружие XVI –XVII веков, принадлежащее, вероятно,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:48
2023-10-19T13:49
тульская область
щекинский район
польша
смутное время
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкое посеребренное оружие XVI –XVII веков, принадлежащее, вероятно, воину высшего сословия - князю или воеводе, сообщает пресс-служба музея. "В Щекинском районе, на территории Тульских засек, археологи обнаружили военный артефакт XVI – XVII веков – клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России", - говорится в сообщении. Отмечается, что находка была сделана случайно во время археологической разведки: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX-X века, но на территории поселения нашлась реликвия более позднего времени. Клевец – это холодное оружие ближнего боя с клювовидным выступом для нанесения точечного удара; клевец мог пробивать самые крепкие доспехи. Реставратор высшей категории Виталий Шмелев при расчистке оружия под слоем земли и коррозии обнаружил богатый узор и виде сеточек и ромбов. "Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма", - приводит пресс-служба слова реставратора. Поверхность клевца богато украшена серебром. "Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе", - отмечает кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований музея "Куликово поле" Евгений Столяров. Евгений Столяров. По данным музея, клевец и подобные ему виды оружия были широко распространены на территории Польши, Венгрии. Они также были богато украшены. Ученые сошлись во мнении, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения – например, польско-венгерскую саблю конца XVI - начала XVII века. Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более, отмечает музей. "В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника "Куликово поле", проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты", - говорится в сообщении.
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тульская область
щекинский район
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тульская область, щекинский район, польша, смутное время, общество
Тульская область, Щекинский район, Польша, Смутное время, Общество
Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие

Археологи музея "Куликово поле" нашли посеребренное оружие знатного воина

© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкое посеребренное оружие XVI –XVII веков, принадлежащее, вероятно, воину высшего сословия - князю или воеводе, сообщает пресс-служба музея.
Щекинском районе, на территории Тульских засек, археологи обнаружили военный артефакт XVI – XVII веков – клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России", - говорится в сообщении. Отмечается, что находка была сделана случайно во время археологической разведки: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX-X века, но на территории поселения нашлась реликвия более позднего времени.
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Клевец – это холодное оружие ближнего боя с клювовидным выступом для нанесения точечного удара; клевец мог пробивать самые крепкие доспехи.
Реставратор высшей категории Виталий Шмелев при расчистке оружия под слоем земли и коррозии обнаружил богатый узор и виде сеточек и ромбов. "Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма", - приводит пресс-служба слова реставратора.
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Поверхность клевца богато украшена серебром. "Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе", - отмечает кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований музея "Куликово поле" Евгений Столяров. Евгений Столяров.
По данным музея, клевец и подобные ему виды оружия были широко распространены на территории Польши, Венгрии. Они также были богато украшены. Ученые сошлись во мнении, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения – например, польско-венгерскую саблю конца XVI - начала XVII века. Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более, отмечает музей.
"В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника "Куликово поле", проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты", - говорится в сообщении.
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Тульская областьЩекинский районПольшаСмутное времяОбщество
 
 
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