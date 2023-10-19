Археологи музея "Куликово поле" нашли уникальное старинное оружие
Археологи музея "Куликово поле" нашли посеребренное оружие знатного воина
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкое посеребренное оружие XVI –XVII веков, принадлежащее, вероятно, воину высшего сословия - князю или воеводе, сообщает пресс-служба музея.
"В Щекинском районе, на территории Тульских засек, археологи обнаружили военный артефакт XVI – XVII веков – клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России", - говорится в сообщении. Отмечается, что находка была сделана случайно во время археологической разведки: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX-X века, но на территории поселения нашлась реликвия более позднего времени.
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
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© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Клевец – это холодное оружие ближнего боя с клювовидным выступом для нанесения точечного удара; клевец мог пробивать самые крепкие доспехи.
Реставратор высшей категории Виталий Шмелев при расчистке оружия под слоем земли и коррозии обнаружил богатый узор и виде сеточек и ромбов. "Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма", - приводит пресс-служба слова реставратора.
Поверхность клевца богато украшена серебром. "Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе", - отмечает кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований музея "Куликово поле" Евгений Столяров. Евгений Столяров.
По данным музея, клевец и подобные ему виды оружия были широко распространены на территории Польши, Венгрии. Они также были богато украшены. Ученые сошлись во мнении, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения – например, польско-венгерскую саблю конца XVI - начала XVII века. Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более, отмечает музей.
"В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника "Куликово поле", проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты", - говорится в сообщении.