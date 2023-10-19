https://ria.ru/20231019/muka-1903941909.html
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО - РИА Новости, 19.10.2023
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО
Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:08
2023-10-19T20:08
2023-10-19T20:08
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани. "Кубанские земляки собрали и отправили более 80 тонн муки "за ленточку" с начала СВО. Народный фронт в очередной раз приехал в поселок Первомайский Луганской народной республики, чтобы передать пищевой груз", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, муку предоставляет компания "Агрохолдинг" из города Армавир, также в сборе гумпомощи помогают простые жители региона. За смену пекарня выпекает 1200 булок, при том что у волонтеров есть ночная и дневная смены. Хлеб получают как местные жители, так и военные, также волонтеры развозят его по другим населённым пунктам, сообщает меценат Анатолий Костенко в видео, опубликованном общественным движением. "У парней (волонтеров – ред.) уже 20 пунктов, где они реализуют эту продукцию на территории новых регионов. Сейчас они и в Кременной (ЛНР – ред.) открыли еще одну пекарню. Если в следующей наш выезд будет по пути, завезем туда муку", - рассказала представитель Народного фронта.
https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, россия, армавир, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Армавир, Общероссийский народный фронт
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО
Жители Кубани собрали и отправили более 80 тонн муки "за ленточку" с начала СВО