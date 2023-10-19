Рейтинг@Mail.ru
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
20:08 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/muka-1903941909.html
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО - РИА Новости, 19.10.2023
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО
Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:08
2023-10-19T20:08
надежные люди
общество
луганская народная республика
россия
армавир
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854759228_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3596debf261fa9504666883ee5b371b9.jpg
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани. "Кубанские земляки собрали и отправили более 80 тонн муки "за ленточку" с начала СВО. Народный фронт в очередной раз приехал в поселок Первомайский Луганской народной республики, чтобы передать пищевой груз", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, муку предоставляет компания "Агрохолдинг" из города Армавир, также в сборе гумпомощи помогают простые жители региона. За смену пекарня выпекает 1200 булок, при том что у волонтеров есть ночная и дневная смены. Хлеб получают как местные жители, так и военные, также волонтеры развозят его по другим населённым пунктам, сообщает меценат Анатолий Костенко в видео, опубликованном общественным движением. "У парней (волонтеров – ред.) уже 20 пунктов, где они реализуют эту продукцию на территории новых регионов. Сейчас они и в Кременной (ЛНР – ред.) открыли еще одну пекарню. Если в следующей наш выезд будет по пути, завезем туда муку", - рассказала представитель Народного фронта.
https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html
луганская народная республика
россия
армавир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854759228_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d4a2ac188cd2a1a7195be78e76d5e0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганская народная республика, россия, армавир, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Армавир, Общероссийский народный фронт
Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО

Жители Кубани собрали и отправили более 80 тонн муки "за ленточку" с начала СВО

© РИА Новости / Мария МарикянСвежий хлеб
Свежий хлеб - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Свежий хлеб. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани.
«
"Кубанские земляки собрали и отправили более 80 тонн муки "за ленточку" с начала СВО. Народный фронт в очередной раз приехал в поселок Первомайский Луганской народной республики, чтобы передать пищевой груз", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, муку предоставляет компания "Агрохолдинг" из города Армавир, также в сборе гумпомощи помогают простые жители региона.
За смену пекарня выпекает 1200 булок, при том что у волонтеров есть ночная и дневная смены. Хлеб получают как местные жители, так и военные, также волонтеры развозят его по другим населённым пунктам, сообщает меценат Анатолий Костенко в видео, опубликованном общественным движением.
«
"У парней (волонтеров – ред.) уже 20 пунктов, где они реализуют эту продукцию на территории новых регионов. Сейчас они и в Кременной (ЛНР – ред.) открыли еще одну пекарню. Если в следующей наш выезд будет по пути, завезем туда муку", - рассказала представитель Народного фронта.
Сухари для казаков в зону СВО от студенток Кубанского колледжа - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Кубанские студентки приготовили сухари для казаков в зоне СВО
1 октября, 17:00
 
Надежные людиОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияАрмавирОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала