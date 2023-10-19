https://ria.ru/20231019/muka-1903941909.html

Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО

Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО - РИА Новости, 19.10.2023

Жители Кубани отправили уже 80 тысяч тонн муки в зону СВО

Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:08

2023-10-19T20:08

2023-10-19T20:08

надежные люди

общество

луганская народная республика

россия

армавир

общероссийский народный фронт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854759228_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3596debf261fa9504666883ee5b371b9.jpg

КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Жители Кубани собрали и отправили с начала спецоперации 80 тысяч тонн муки пекарням, где хлеб пекут для бесплатной раздачи гражданам новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани. "Кубанские земляки собрали и отправили более 80 тонн муки "за ленточку" с начала СВО. Народный фронт в очередной раз приехал в поселок Первомайский Луганской народной республики, чтобы передать пищевой груз", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, муку предоставляет компания "Агрохолдинг" из города Армавир, также в сборе гумпомощи помогают простые жители региона. За смену пекарня выпекает 1200 булок, при том что у волонтеров есть ночная и дневная смены. Хлеб получают как местные жители, так и военные, также волонтеры развозят его по другим населённым пунктам, сообщает меценат Анатолий Костенко в видео, опубликованном общественным движением. "У парней (волонтеров – ред.) уже 20 пунктов, где они реализуют эту продукцию на территории новых регионов. Сейчас они и в Кременной (ЛНР – ред.) открыли еще одну пекарню. Если в следующей наш выезд будет по пути, завезем туда муку", - рассказала представитель Народного фронта.

https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html

луганская народная республика

россия

армавир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, луганская народная республика, россия, армавир, общероссийский народный фронт