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Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки
Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки - РИА Новости, 19.10.2023
Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:58
2023-10-19T16:58
2023-10-19T17:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что в частном доме в деревне Крюково Истринского района обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитые являются родственниками Стаса Намина - основателя рок-группы "Цветы". Позже на видео СК пасынок Намина Роман признался, что убил брата и бабушку."В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт", - сообщается в Telegram-канале главка.В настоящее время назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрическая экспертизы. Также у обвиняемого взят материал для проведения токсикологического исследования для проверки на состояние опьянения; ведутся допросы.
https://ria.ru/20231019/pasynok-1903808308.html
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россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Шоубиз
Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки
Пасынок Стаса Намина: мотивом убийства стал давний семейный конфликт