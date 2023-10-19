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Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
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07:43 19.10.2023 (обновлено: 14:48 24.10.2023)
https://ria.ru/20231019/moskva-1904934256.html
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-19T07:43
2023-10-24T14:48
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6). Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты, используя исключительно отечественные материалы и технологии, сначала обновили фасад дома, затем отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.
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москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы

Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыКапитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6). Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты, используя исключительно отечественные материалы и технологии, сначала обновили фасад дома, затем отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в МосквеГородское хозяйство Москвы
 
 
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