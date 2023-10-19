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Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве
Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-19T07:43
2023-10-19T07:43
2023-10-24T14:48
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6). Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты, используя исключительно отечественные материалы и технологии, сначала обновили фасад дома, затем отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6). Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Зачем платить за капремонт, если его не проводят?
Отмечается, что специалисты, используя исключительно отечественные материалы и технологии, сначала обновили фасад дома, затем отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.