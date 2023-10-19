https://ria.ru/20231019/moskva-1904934256.html

Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве

Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве - РИА Новости, 24.10.2023

Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве

Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-19T07:43

2023-10-19T07:43

2023-10-24T14:48

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт круглого дома завершили на улице Довженко в Москве, специалисты обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6). Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты, используя исключительно отечественные материалы и технологии, сначала обновили фасад дома, затем отремонтировали балконы и подъезды и заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы