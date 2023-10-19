https://ria.ru/20231019/moskva-1903849481.html
Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе
Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе - РИА Новости, 19.10.2023
Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе
Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:30
2023-10-19T14:30
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одной из ключевых магистралей юга столицы – Каширском шоссе. "Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Сообщается, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. "Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одной из ключевых магистралей юга столицы – Каширском шоссе.
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"Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Сообщается, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.
"Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта", - дополняется в сообщении.