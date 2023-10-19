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Мордовия расширит сотрудничество с промпредприятиями Белоруссии - РИА Новости, 19.10.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
12:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/mordoviya-1903799638.html
Мордовия расширит сотрудничество с промпредприятиями Белоруссии
Мордовия расширит сотрудничество с промпредприятиями Белоруссии - РИА Новости, 19.10.2023
Мордовия расширит сотрудничество с промпредприятиями Белоруссии
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Белоруссии, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:33
2023-10-19T12:33
республика мордовия
экономика
саранск
белоруссия
артем здунов
борис грызлов
россия
евразийский экономический союз
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Белоруссии, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Мордовии Артем Здунов в рамках рабочего визита в Белоруссию встретился с представителями промышленного сектора страны – руководством предприятия "Далиомфарма", производящим лекарственные препараты, производителем бытовой техники "Горизонт", компании "Красносельскстройматериалы", выпускающей RDF-топливо, Брестского электролампового завода и предприятия "Полимерконструкция", которое специализируется на технологиях водоснабжения и водоотведения. "С представителями компании "Горизонт" обсудили возможность производства на территории Мордовии корпусов из пластмассы. На встрече с представителями Брестского электролампового завода - аналогом мордовского светотехнического завода "Лисма" - речь шла о развитии промкооперации. Хотелось бы тиражировать опыт белорусских коллег в домостроении, проектировании и промышленном строительстве. Интересна технология создания альтернативного топлива, которая позволяет производителям цемента снижать себестоимость своей продукции. Интересен опыт коллег по созданию объектов водоснабжения и водоотведения – все это можно было бы применять и в Мордовии", - говорится в сообщении. Здунов отметил, что регион заинтересован в партнерских связях с Минским автомобильным заводом. Пассажирские автобусы МАЗ составляют значительную часть парка общественного транспорта Саранска. В свою очередь, завод закупает комплектующие у мордовских предприятий - в частности, у завода "Резинотехника". Мордовии нужны многие виды техники - пассажирская, коммунальная, дорожно-строительная. Поставки коммунальной и дорожной техники могут осуществляться через лизинговые компании. "С белорусской стороны было подчеркнуто, что российский рынок для завода является определяющим, 65% продукции предприятия реализуется в нашей стране. Также представители завода отметили, что все комплектующие, которые ранее закупались за рубежом, они планируют заместить изделиями российских производителей. Глава Мордовии поручил сформировать предложения от наших предприятий, которые могли бы быть интересны белорусским коллегам. Обсуждался и вопрос открытия дилерского центра завода в Мордовии", - отмечается в сообщении. Делегация Мордовии также посетила Минский тракторный завод. В Мордовии работает почти 2 тысячи комбайнов и тракторов белорусского производства. Кроме того, в республике на базе предприятия "МордовАгроРесурс" действует многофункциональный центр по реализации и техническому сопровождению сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусского производства. Было отмечено, что среди возможных направлений сотрудничества, помимо закупки белорусской техники, - поставки комплектующих производителями Мордовии, а также организация выпуска навесного оборудования для белорусских тракторов на базе мордовского предприятия "Промтрактор". Одним из перспективных направлений также является сотрудничество в области поставок мордовского оптоволокна в Белоруссию, поскольку Мордовия – единственный регион по производству оптического волокна на территории Евразийского экономического союза. Здунов поблагодарил посла России в Белоруссии Бориса Грызлова за помощь в организации визита делегации Мордовии в Минск. "В современных условиях очень важно развивать взаимовыгодное сотрудничество, кооперацию между регионами внутри Союзного государства, совместно работать над импортозамещением. Торгово-экономические отношения с Беларусью поддерживают более 60 предприятий нашей республики. Мы нацелены на расширение сотрудничества, и не только в торгово-экономическом отношении, но и в культурно-гуманитарной сфере", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
https://ria.ru/20230926/mordoviya-1898807662.html
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экономика, саранск, белоруссия, артем здунов, борис грызлов, россия, евразийский экономический союз, республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Саранск, Белоруссия, Артем Здунов, Борис Грызлов, Россия, Евразийский экономический союз, Республика Мордовия
Мордовия расширит сотрудничество с промпредприятиями Белоруссии

Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода России. Саранск
Города России. Саранск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Города России. Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Белоруссии, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Мордовии Артем Здунов в рамках рабочего визита в Белоруссию встретился с представителями промышленного сектора страны – руководством предприятия "Далиомфарма", производящим лекарственные препараты, производителем бытовой техники "Горизонт", компании "Красносельскстройматериалы", выпускающей RDF-топливо, Брестского электролампового завода и предприятия "Полимерконструкция", которое специализируется на технологиях водоснабжения и водоотведения.
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"С представителями компании "Горизонт" обсудили возможность производства на территории Мордовии корпусов из пластмассы. На встрече с представителями Брестского электролампового завода - аналогом мордовского светотехнического завода "Лисма" - речь шла о развитии промкооперации. Хотелось бы тиражировать опыт белорусских коллег в домостроении, проектировании и промышленном строительстве. Интересна технология создания альтернативного топлива, которая позволяет производителям цемента снижать себестоимость своей продукции. Интересен опыт коллег по созданию объектов водоснабжения и водоотведения – все это можно было бы применять и в Мордовии", - говорится в сообщении.
Здунов отметил, что регион заинтересован в партнерских связях с Минским автомобильным заводом. Пассажирские автобусы МАЗ составляют значительную часть парка общественного транспорта Саранска. В свою очередь, завод закупает комплектующие у мордовских предприятий - в частности, у завода "Резинотехника". Мордовии нужны многие виды техники - пассажирская, коммунальная, дорожно-строительная. Поставки коммунальной и дорожной техники могут осуществляться через лизинговые компании.
"С белорусской стороны было подчеркнуто, что российский рынок для завода является определяющим, 65% продукции предприятия реализуется в нашей стране. Также представители завода отметили, что все комплектующие, которые ранее закупались за рубежом, они планируют заместить изделиями российских производителей. Глава Мордовии поручил сформировать предложения от наших предприятий, которые могли бы быть интересны белорусским коллегам. Обсуждался и вопрос открытия дилерского центра завода в Мордовии", - отмечается в сообщении.
Делегация Мордовии также посетила Минский тракторный завод. В Мордовии работает почти 2 тысячи комбайнов и тракторов белорусского производства. Кроме того, в республике на базе предприятия "МордовАгроРесурс" действует многофункциональный центр по реализации и техническому сопровождению сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусского производства. Было отмечено, что среди возможных направлений сотрудничества, помимо закупки белорусской техники, - поставки комплектующих производителями Мордовии, а также организация выпуска навесного оборудования для белорусских тракторов на базе мордовского предприятия "Промтрактор".
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Одним из перспективных направлений также является сотрудничество в области поставок мордовского оптоволокна в Белоруссию, поскольку Мордовия – единственный регион по производству оптического волокна на территории Евразийского экономического союза.
Здунов поблагодарил посла России в Белоруссии Бориса Грызлова за помощь в организации визита делегации Мордовии в Минск.
"В современных условиях очень важно развивать взаимовыгодное сотрудничество, кооперацию между регионами внутри Союзного государства, совместно работать над импортозамещением. Торгово-экономические отношения с Беларусью поддерживают более 60 предприятий нашей республики. Мы нацелены на расширение сотрудничества, и не только в торгово-экономическом отношении, но и в культурно-гуманитарной сфере", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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Республика МордовияЭкономикаСаранскБелоруссияАртем ЗдуновБорис ГрызловРоссияЕвразийский экономический союзРеспублика Мордовия
 
 
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