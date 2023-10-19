https://ria.ru/20231019/mongoliya-1903755544.html

Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин

Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 19.10.2023

Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин

Китай продолжит помогать Монголии оживлять экономику, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:51

2023-10-19T09:51

2023-10-19T09:51

китай

монголия

пекин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай продолжит помогать Монголии оживлять экономику, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. "Китай, как и прежде, будет помогать Монголии оживлять экономику, последовательно продвигать строительство соответствующих (транспортных) портов, откроет новые каналы для взаимного сообщения между странами", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20231018/rossiya-1903609469.html

китай

монголия

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, монголия, пекин, си цзиньпин, в мире