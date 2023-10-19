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Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 19.10.2023
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09:51 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/mongoliya-1903755544.html
Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин
Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 19.10.2023
Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин
Китай продолжит помогать Монголии оживлять экономику, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:51
2023-10-19T09:51
китай
монголия
пекин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай продолжит помогать Монголии оживлять экономику, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. "Китай, как и прежде, будет помогать Монголии оживлять экономику, последовательно продвигать строительство соответствующих (транспортных) портов, откроет новые каналы для взаимного сообщения между странами", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231018/rossiya-1903609469.html
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китай, монголия, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, Монголия, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
Китай продолжит помогать Монголии, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай продолжит помогать Монголии оживлять экономику

© AP Photo / Ng Han GuanСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай продолжит помогать Монголии оживлять экономику, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине.
"Китай, как и прежде, будет помогать Монголии оживлять экономику, последовательно продвигать строительство соответствующих (транспортных) портов, откроет новые каналы для взаимного сообщения между странами", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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