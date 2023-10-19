https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903937203.html

Молдавские общественники призвали власть усилить статус русского языка

Молдавские общественники призвали власть усилить статус русского языка - РИА Новости, 19.10.2023

Молдавские общественники призвали власть усилить статус русского языка

Молдавский и русский языки нуждаются в специальной защите в Молдавии из-за многочисленных нападок на них и угроз запрета, заявил в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:25

2023-10-19T19:25

2023-10-19T19:25

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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Молдавский и русский языки нуждаются в специальной защите в Молдавии из-за многочисленных нападок на них и угроз запрета, заявил в комментарии РИА Новости председатель Общественного совета страны, исполнительный секретарь патриотической платформы "Народный союз Молдовы" Вячеслав Пержу. Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что на совместном заседании правительств двух стран было принято решение отказаться от молдавского языка и признавать на украинской территории только румынский язык как единственный официальный. "Общественность Молдавии возмущена попытками ряда политиков, а также внешних игроков оказать давление на родной и исторический язык молдаван, а также на множественные угрозы запретить в республике русский язык, который издавна является в стране языком межнационального общения. Оба языка нуждаются в усиленной и специальной защите в стране. Решение властей, которое, по сути, лишило молдаван их родного языка было принято вопреки воли жителей Молдавии. А что касается русского языка, он всегда, веками, был в ходу и на территории Средневековой Молдавии, и на территории других государственных образований на этом пространстве", - сказал Пержу. Собеседник агентства подчеркнул, что общественность Молдавии выступила с инициативой о проведении специального собрания, на котором будет озвучена гражданская позиция. "Нам приходится сталкиваться с негативным тенденциями, стремящимися к полному запрету применения нашего родного молдавского языка в Молдавии, это нонсенс! На "Молдавском Съезде" 26 октября, который приурочен к 664-й годовщине государственности Молдовы и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества и светлейшего князя России Дмитрия Кантемира, будет озвучена данная проблема. Также в ходе события будет обсуждена текущая ситуация в республике и социально-экономическое развитие страны, определены стратегические перспективы развития многонациональной Молдавии в направлении укрепления государственности, суверенитета, нейтралитета, территориальной целостности и выявления наиболее значимых угроз молдавской государственности", - подчеркнул Пержу. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

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молдавия, в мире, румыния, украина, россия