https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903852480.html

У парламента Молдавии прошел пикет в поддержку Палестины

У парламента Молдавии прошел пикет в поддержку Палестины - РИА Новости, 19.10.2023

У парламента Молдавии прошел пикет в поддержку Палестины

Группа гражданских активистов пикетировала парламент Молдавии, призывая депутатов выступить в поддержку Палестины, видеокадры акции распространяются в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:41

2023-10-19T14:41

2023-10-19T14:41

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Группа гражданских активистов пикетировала парламент Молдавии, призывая депутатов выступить в поддержку Палестины, видеокадры акции распространяются в молдавских телеграм-каналах. На роликах запечатлены около 10 манифестантов, стоящих с плакатами перед зданием высшего законодательного органа страны. "Просим парламент Молдавии осудить геноцид палестинцев, убийства, насильственную эвакуацию, лишение собственности, притеснения и режим апартеида в Государстве Израиль. Просим парламент признать независимость Государства Палестина, как это сделали 138 стран", - провозгласила одна из активисток стихийного митинга. Манифестанты призвали депутатов, членов правительства подключить все дипломатические каналы для призыва к миру. Инициатором пакета выступило общественное движение "Молдова за мир", от ее имени в соцсетях опубликованы объявления и призывы к присоединиться к акции. Ранее парламент Молдавии большинством голосов принял декларацию, осуждающую нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Депутаты потребовали немедленного освобождения заложников, осудили практику использования гражданского населения в качестве живого щита и ракетные обстрелы Израиля из жилых кварталов. Депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" заявили, что нападение на Израиль 7 октября стало возможным в том числе "из-за безответственной политики некоторых государств", которые прямо спонсируют ХАМАС поставками и производством оружия, игнорируя жизненные интересы жителей сектора Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - 1 тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/deklaratsiya-1903809902.html

https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903792371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, молдавия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году