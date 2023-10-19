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В Молдавии призвали отозвать проекты по денонсации договоров с СНГ - РИА Новости, 19.10.2023
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12:07 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903792371.html
В Молдавии призвали отозвать проекты по денонсации договоров с СНГ
В Молдавии призвали отозвать проекты по денонсации договоров с СНГ - РИА Новости, 19.10.2023
В Молдавии призвали отозвать проекты по денонсации договоров с СНГ
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов в парламенте Молдавии призвал правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) отозвать из повестки дня заседания... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:07
2023-10-19T12:07
снг
объединенный институт ядерных исследований
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов в парламенте Молдавии призвал правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) отозвать из повестки дня заседания законодательного собрания проекты о денонсации ряда соглашений с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты молдавского парламента собрались в четверг на пленарное заседание, оно транслируется в режиме онлайн на сайте законодательного собрания. "Мы предлагаем исключить из сегодняшней повестки заседания проекты денонсаций Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск Содружества Независимых Государств вооружением и военной техникой; Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций; Устава Объединенного института ядерных исследований", - заявил в ходе заседания депутат от оппозиции Богдан Цырдя. ПДС не поддержала инициативу оппозицию, оставив эти проекты в повестке дня ,депутаты намерены денонсировать вышеназванные соглашения в ходе текущего заседания парламента. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html
https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html
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снг, объединенный институт ядерных исследований, молдавия, в мире
СНГ, Объединенный институт ядерных исследований, Молдавия, В мире
В Молдавии призвали отозвать проекты по денонсации договоров с СНГ

Оппозиция в Молдавии выступила за отзыв проектов по денонсации соглашений с СНГ

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов в парламенте Молдавии призвал правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) отозвать из повестки дня заседания законодательного собрания проекты о денонсации ряда соглашений с СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты молдавского парламента собрались в четверг на пленарное заседание, оно транслируется в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.
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"Мы предлагаем исключить из сегодняшней повестки заседания проекты денонсаций Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск Содружества Независимых Государств вооружением и военной техникой; Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций; Устава Объединенного института ядерных исследований", - заявил в ходе заседания депутат от оппозиции Богдан Цырдя.
ПДС не поддержала инициативу оппозицию, оставив эти проекты в повестке дня ,депутаты намерены денонсировать вышеназванные соглашения в ходе текущего заседания парламента.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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