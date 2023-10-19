https://ria.ru/20231019/mishustin-1903850502.html

Мишустин сообщил о планах посетить саммит ШОС и СНГ в Бишкеке 26 октября

Мишустин сообщил о планах посетить саммит ШОС и СНГ в Бишкеке 26 октября - РИА Новости, 19.10.2023

Мишустин сообщил о планах посетить саммит ШОС и СНГ в Бишкеке 26 октября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 26 октября планирует посетить Бишкек (Киргизия), где примет участие в заседаниях советов глав правительств СНГ и РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:33

2023-10-19T14:33

2023-10-19T15:52

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 26 октября планирует посетить Бишкек (Киргизия), где примет участие в заседаниях советов глав правительств СНГ и ШОС. В ходе осмотра выставки форума "Сделано в России" в Москве, российский премьер пообщался с гендиректором компании "ИРЭ-Полюс" Николаем Евтихиевым, которая является крупнейшим производителем лазеров в России. Компания выпускает платформы и аппараты для урологии, хирургии, противоболевой терапии. Евтихиев в ходе беседы с Мишустиным предложил подумать о создании единой системы сертификации медицинских изделий в ЕАЭС, поскольку сейчас компании приходится проходить процедуру в каждой из стран. "Вы знаете, 26-го октября я планирую быть в Бишкеке. У нас там будет и саммит СНГ, и ШОС. С коллегами готов поговорить на эту тему", - ответил Мишустин. Также Евтихиев обратился к Мишустину с просьбой установить на законодательном уровне норму об использовании только одноразового хирургического волоконного инструмента, что позволит обеспечить полную санитарную безопасность.Мишустин в ходе осмотра выставки ознакомился с продукцией компании “АДМ Систем”. Это единственная компания в России, которая производит российские дентальные станки для производства зубных коронок. К 2026-му компания планирует выпускать 300 станков в год. "АДМ Систем" получила запросы на поставки продукции из Египта, ОАЭ, Мексики и стран СНГ.Затем российский премьер изучил стенд компании “Термо Глас”, которая выпускает стеклопакеты с электрообогревом по уникальной запатентованной технологии. Мишустину рассказали, что обогреватели “Термо Глас” уже около 10 лет работают на посту почетного караула у Вечного Огня на Могиле Неизвестного Солдата.В рамках выставки глава "Российского экспортного центра" Вероника Никишина представила главе правительства продвигаемый с участием РЭЦ "зонтичный" бренд "Сделано в России". Размещение значка бренда на экспортируемых из России товарах будет способствовать их узнаваемости и создавать позитивный образ страны за рубежом, отметила она, добавив, что это особо значимо для продвижения на заграничных рынках продукции малых и средних компаний.Также Мишустин посетил стенд компании "Витулус СМЕ", занимающейся производством станков для лазерной очистки поверхностей. По словам представителя компании, представленные на выставке станки на 85% состоят из российских компонентов и способны бороться практически со всеми видами загрязнений.Во время осмотра выставочного стенда Москвы, Мишустин обратил внимание на позитивный опыт столицы при создании промышленных и технологических кластеров. "То, что на сегодня делает Москва, это замечательно. Кластеризация промышленности и возможности, которые даёт большой мегаполис, город, для развития или научно-технологического потенциала инновационных отраслей - они колоссальны. Мы как раз посещали недавно технопарк один. Я хочу вам пожелать удачи, и так держать", - сказал он, обращаясь к заммэра Москвы Владимиру Ефимову.Премьер-министр отметил важность развития городских промышленных кластеров с учётом интересов горожан. "Главное, чтобы это было, - как это правильно и аккуратно делает Москва, - встроено в городскую жизнь, чтобы это были новые рабочие места, но минимальный вред экологии или каким-то вещам", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20231013/cis-1902502739.html

https://ria.ru/20231019/dedollarizatsiya-1903841898.html

https://ria.ru/20231013/vozmozhnosti-1902328296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, бишкек, киргизия, михаил мишустин, снг, политика, шос