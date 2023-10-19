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Медведев обвинил ЕС в "игнорировании фактов" в конфликте Израиля и Газы
Медведев обвинил ЕС в "игнорировании фактов" в конфликте Израиля и Газы - РИА Новости, 19.10.2023
Медведев обвинил ЕС в "игнорировании фактов" в конфликте Израиля и Газы
Европейские лидеры под влиянием США закрывают глаза на очевидные факты и отчаянно и безуспешно ищут "русский след" в обострении палестино-израильского... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:13
2023-10-19T00:13
2023-10-19T00:13
израиль
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дмитрий медведев
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Европейские лидеры под влиянием США закрывают глаза на очевидные факты и отчаянно и безуспешно ищут "русский след" в обострении палестино-израильского конфликта, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Абсолютно предсказуемо и то, что европейские руководители, окончательно ставшие марионетками Вашингтона, отчаянно и безуспешно ищут "русский след" в обострении палестино-израильского конфликта. Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами", - написал он в статье для "Известий".
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израиль, сша, россия, дмитрий медведев, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Медведев обвинил ЕС в "игнорировании фактов" в конфликте Израиля и Газы
Медведев: ЕС закрывает глаза на факты в обострении конфликта Израиля и Палестины