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Нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США, заявил Медведев
Нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США, заявил Медведев - РИА Новости, 19.10.2023
Нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США, заявил Медведев
Ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, нестабильный взрывоопасный регион оказался весьма... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:02
2023-10-19T00:02
2023-10-19T01:32
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, нестабильный взрывоопасный регион оказался весьма полезен Америке, он приносит ей влияние и большие деньги, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства", - написал он в статье для "Известий". По мнению Медведева, дело не только в позиции Израиля по поводу создания Государства Палестина. "Дело прежде всего в том, что нестабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен США. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них – никуда. А не будет ее – их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги", - полагает Медведев.
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сша, палестина, ближний восток, дмитрий медведев, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
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Нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США, заявил Медведев
Медведев: нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США