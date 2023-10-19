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В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких - РИА Новости, 19.10.2023
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Хорошие новости
 
10:15 19.10.2023 (обновлено: 14:24 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/meditsina-1903761945.html
В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких
В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких - РИА Новости, 19.10.2023
В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких
Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:15
2023-10-19T14:24
хорошие новости
общество
россия
москва
анастасия ракова
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. "Врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить легкие повторно, и сейчас мужчина уже готов начать реабилитацию", — сказала она.В сообщении рассказали, что пациент уже 11 лет страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты и этот орган постепенно перестает функционировать. В 2013 году мужчина впервые почувствовал одышку, а в 2018-м попал в лист ожидания на пересадку легких в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В 2019 году врачи успешно сделали ему трансплантацию легких, после чего мужчина смог вернуться к нормальной жизни. Но в 2022-м он вновь стал чувствовать себя плохо."Медикаментозное лечение не помогало, одышка нарастала, и уже через полгода мужчина вновь был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Здесь он проходил лечение в реанимации и из-за прогрессирования болезни был переведен на аппарат ЭКМО, который полностью взял на себя функцию его легких", — говорится в материале. В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган, а после успешно провели девятичасовую повторную операцию под руководством главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии института и главного торакального хирурга департамента здравоохранения города Москвы Евгения Тарабрина.
https://ria.ru/20230417/operatsiya-1865868710.html
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общество, россия, москва, анастасия ракова , нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Анастасия Ракова , НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких

В институте Склифосовского провели первую успешную повторную пересадку легких

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
«
"Врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить легкие повторно, и сейчас мужчина уже готов начать реабилитацию", — сказала она.
В сообщении рассказали, что пациент уже 11 лет страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты и этот орган постепенно перестает функционировать. В 2013 году мужчина впервые почувствовал одышку, а в 2018-м попал в лист ожидания на пересадку легких в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В 2019 году врачи успешно сделали ему трансплантацию легких, после чего мужчина смог вернуться к нормальной жизни. Но в 2022-м он вновь стал чувствовать себя плохо.
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"Медикаментозное лечение не помогало, одышка нарастала, и уже через полгода мужчина вновь был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Здесь он проходил лечение в реанимации и из-за прогрессирования болезни был переведен на аппарат ЭКМО, который полностью взял на себя функцию его легких", — говорится в материале.
В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган, а после успешно провели девятичасовую повторную операцию под руководством главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии института и главного торакального хирурга департамента здравоохранения города Москвы Евгения Тарабрина.
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