В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких
В институте Склифосовского провели первую успешную повторную пересадку легких
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
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"Врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить легкие повторно, и сейчас мужчина уже готов начать реабилитацию", — сказала она.
В сообщении рассказали, что пациент уже 11 лет страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты и этот орган постепенно перестает функционировать. В 2013 году мужчина впервые почувствовал одышку, а в 2018-м попал в лист ожидания на пересадку легких в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В 2019 году врачи успешно сделали ему трансплантацию легких, после чего мужчина смог вернуться к нормальной жизни. Но в 2022-м он вновь стал чувствовать себя плохо.
"Медикаментозное лечение не помогало, одышка нарастала, и уже через полгода мужчина вновь был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Здесь он проходил лечение в реанимации и из-за прогрессирования болезни был переведен на аппарат ЭКМО, который полностью взял на себя функцию его легких", — говорится в материале.
В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган, а после успешно провели девятичасовую повторную операцию под руководством главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии института и главного торакального хирурга департамента здравоохранения города Москвы Евгения Тарабрина.