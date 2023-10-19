https://ria.ru/20231019/mashina-1903933115.html
Около заправки на юге Москвы загорелась машина
Около заправки на юге Москвы загорелась машина - РИА Новости, 19.10.2023
Около заправки на юге Москвы загорелась машина
Автомобиль загорелся около заправки на юге Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:00
2023-10-19T19:00
2023-10-19T19:00
происшествия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Автомобиль загорелся около заправки на юге Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, сообщают экстренные службы. "Легковой автомобиль загорелся на Коломенском проезде около заправочной станции. По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона", - говорится в сообщении. Отмечается, что водителя автомобиля передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Устанавливаются детали произошедшего.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Около заправки на юге Москвы загорелась машина
На Коломенском проезде в Москве около заправки загорелась машина