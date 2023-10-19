https://ria.ru/20231019/mashina-1903933115.html

Около заправки на юге Москвы загорелась машина

Около заправки на юге Москвы загорелась машина - РИА Новости, 19.10.2023

Около заправки на юге Москвы загорелась машина

Автомобиль загорелся около заправки на юге Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:00

2023-10-19T19:00

2023-10-19T19:00

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Автомобиль загорелся около заправки на юге Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, сообщают экстренные службы. "Легковой автомобиль загорелся на Коломенском проезде около заправочной станции. По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона", - говорится в сообщении. Отмечается, что водителя автомобиля передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Устанавливаются детали произошедшего.

https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html

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2023

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происшествия, москва, авто