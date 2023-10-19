Рейтинг@Mail.ru
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
10:44 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/malyybiznes-1903770432.html
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" - РИА Новости, 19.10.2023
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"
Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:44
2023-10-19T10:44
твой бизнес
москва
малый бизнес
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
наталья сергунина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754623228_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_d9a27f347ee126c5e79712833f120a18.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития."Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города", - говорится в сообщении.Отмечается, что к экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании. Миллионный получатель консультации интересовался инструментами для масштабирования своего дела.&quot;Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется&quot;, - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754623228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db8c75df973cd679ff6500d5575a0f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, малый бизнес, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, наталья сергунина
Твой бизнес, Москва, Малый бизнес, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Наталья Сергунина
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"

С 2012 года эксперты "Малого бизнеса Москвы" провели более миллиона консультаций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина
Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании. Миллионный получатель консультации интересовался инструментами для масштабирования своего дела.
«

"Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

 
Твой бизнесМоскваМалый бизнесДепартамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыНаталья Сергунина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала