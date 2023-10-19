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Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" - РИА Новости, 19.10.2023
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"
Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:44
2023-10-19T10:44
2023-10-19T10:44
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москва
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департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
наталья сергунина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития."Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города", - говорится в сообщении.Отмечается, что к экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании. Миллионный получатель консультации интересовался инструментами для масштабирования своего дела."Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, малый бизнес, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, наталья сергунина
Твой бизнес, Москва, Малый бизнес, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Наталья Сергунина
Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"
С 2012 года эксперты "Малого бизнеса Москвы" провели более миллиона консультаций
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании. Миллионный получатель консультации интересовался инструментами для масштабирования своего дела.
«
"Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.