https://ria.ru/20231019/malyybiznes-1903770432.html

Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"

Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" - РИА Новости, 19.10.2023

Более миллиона консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы"

Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:44

2023-10-19T10:44

2023-10-19T10:44

твой бизнес

москва

малый бизнес

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

наталья сергунина

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития."Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города", - говорится в сообщении.Отмечается, что к экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании. Миллионный получатель консультации интересовался инструментами для масштабирования своего дела."Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, малый бизнес, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, наталья сергунина