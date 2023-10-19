https://ria.ru/20231019/malkov-1903763966.html

Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах

Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2023

Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что осмотрел объекты, которые регион помогает восстанавливать в Херсонской области и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:23

2023-10-19T10:23

2023-10-19T10:23

рязанская область

рязанская область

херсонская область

мариуполь

павел малков

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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что осмотрел объекты, которые регион помогает восстанавливать в Херсонской области и в Мариуполе Донецкой Народной Республики. "Два дня работал в новых регионах нашей страны", - написал Павел Малков. Он уточнил, что в Херсонской области осмотрел объекты, встретился с коллегами из руководства региона, с которыми обсудил дальнейшую помощь. "Планы расписаны на два года вперёд", - добавил губернатор. Он уточнил, что Рязанская область помогает приводить в порядок дома и социальные объекты: делает ремонт и налаживает работу в школах, детских садах, доме культуры, помогает запустить два МФЦ "Мои документы". "Бросается в глаза, что практически нет зданий, построенных за последние 30 лет. Не строились многоквартирные дома, школы, детсады и поликлиники. На соцобъектах зачастую нет санузлов и отопления, а оборудование изношено до последней степени. Сейчас ситуация кардинально меняется", - отметил губернатор. Он сообщил, что вместе с директором одной из школ они осмотрели отремонтированные помещения, обсудили, что надо доделать. "А в конце она спросила: "Вы же нас не бросите?". Нет, не бросим", - подчеркнул глава Рязанской области. В Мариуполе, сообщил Павел Малков, рязанские специалисты восстановили пострадавший жилой квартал – 27 многоквартирных домов. "Впереди ещё наладка инженерных коммуникаций. Строители рассказали, что в некоторых домах приходилось восстанавливать целые подъезды и стены, повреждённые снарядами. Жители постепенно возвращаются в свои дома, и самое главное - на их лицах улыбки", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231012/forum-1902324679.html

https://ria.ru/20230930/urok-1899651643.html

рязанская область

херсонская область

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязанская область, херсонская область , мариуполь, павел малков