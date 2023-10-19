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Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2023
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Рязанская область
 
10:23 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/malkov-1903763966.html
Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах
Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2023
Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что осмотрел объекты, которые регион помогает восстанавливать в Херсонской области и... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:23
2023-10-19T10:23
рязанская область
рязанская область
херсонская область
мариуполь
павел малков
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что осмотрел объекты, которые регион помогает восстанавливать в Херсонской области и в Мариуполе Донецкой Народной Республики. "Два дня работал в новых регионах нашей страны", - написал Павел Малков. Он уточнил, что в Херсонской области осмотрел объекты, встретился с коллегами из руководства региона, с которыми обсудил дальнейшую помощь. "Планы расписаны на два года вперёд", - добавил губернатор. Он уточнил, что Рязанская область помогает приводить в порядок дома и социальные объекты: делает ремонт и налаживает работу в школах, детских садах, доме культуры, помогает запустить два МФЦ "Мои документы". "Бросается в глаза, что практически нет зданий, построенных за последние 30 лет. Не строились многоквартирные дома, школы, детсады и поликлиники. На соцобъектах зачастую нет санузлов и отопления, а оборудование изношено до последней степени. Сейчас ситуация кардинально меняется", - отметил губернатор. Он сообщил, что вместе с директором одной из школ они осмотрели отремонтированные помещения, обсудили, что надо доделать. "А в конце она спросила: "Вы же нас не бросите?". Нет, не бросим", - подчеркнул глава Рязанской области. В Мариуполе, сообщил Павел Малков, рязанские специалисты восстановили пострадавший жилой квартал – 27 многоквартирных домов. "Впереди ещё наладка инженерных коммуникаций. Строители рассказали, что в некоторых домах приходилось восстанавливать целые подъезды и стены, повреждённые снарядами. Жители постепенно возвращаются в свои дома, и самое главное - на их лицах улыбки", - написал губернатор.
https://ria.ru/20231012/forum-1902324679.html
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рязанская область, херсонская область , мариуполь, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Херсонская область , Мариуполь, Павел Малков
Рязанский губернатор осмотрел восстанавливаемые объекты в новых регионах

Малков осмотрел объекты, которые регион восстанавливает в новых регионах

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что осмотрел объекты, которые регион помогает восстанавливать в Херсонской области и в Мариуполе Донецкой Народной Республики.
"Два дня работал в новых регионах нашей страны", - написал Павел Малков.
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Он уточнил, что в Херсонской области осмотрел объекты, встретился с коллегами из руководства региона, с которыми обсудил дальнейшую помощь. "Планы расписаны на два года вперёд", - добавил губернатор.
Он уточнил, что Рязанская область помогает приводить в порядок дома и социальные объекты: делает ремонт и налаживает работу в школах, детских садах, доме культуры, помогает запустить два МФЦ "Мои документы".
«
"Бросается в глаза, что практически нет зданий, построенных за последние 30 лет. Не строились многоквартирные дома, школы, детсады и поликлиники. На соцобъектах зачастую нет санузлов и отопления, а оборудование изношено до последней степени. Сейчас ситуация кардинально меняется", - отметил губернатор.
Он сообщил, что вместе с директором одной из школ они осмотрели отремонтированные помещения, обсудили, что надо доделать. "А в конце она спросила: "Вы же нас не бросите?". Нет, не бросим", - подчеркнул глава Рязанской области.
В Мариуполе, сообщил Павел Малков, рязанские специалисты восстановили пострадавший жилой квартал – 27 многоквартирных домов.
"Впереди ещё наладка инженерных коммуникаций. Строители рассказали, что в некоторых домах приходилось восстанавливать целые подъезды и стены, повреждённые снарядами. Жители постепенно возвращаются в свои дома, и самое главное - на их лицах улыбки", - написал губернатор.
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Рязанская областьРязанская областьХерсонская областьМариупольПавел Малков
 
 
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