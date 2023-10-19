https://ria.ru/20231019/makgenri-1903940172.html

Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри

Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри - РИА Новости, 19.10.2023

Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри

Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января из-за патовой... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:49

2023-10-19T19:49

2023-10-19T19:49

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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января из-за патовой ситуации с выборами постоянного главы, сообщил РИА Новости источник в конгрессе. Инициатива позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о дополнительных ассигнованиях в помощь Украине и Израилю. "Третьего тура для господина Джордана не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем. Палата, вероятно, рассмотрит резолюцию, которая поддержит продление полномочий господина Макгенри в качестве временного спикера до 3 января", - сказал собеседник агентства. Конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать искомые 217 голосов и, по данным СМИ, склоняется к тому, чтобы поддержать продление и расширение полномочий Макгенри.

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html

сша

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в мире, сша, украина, израиль