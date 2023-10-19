Рейтинг@Mail.ru
Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/makgenri-1903940172.html
Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри
Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри - РИА Новости, 19.10.2023
Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри
Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января из-за патовой... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:49
2023-10-19T19:49
в мире
сша
украина
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900308476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb96b2e276a9b9630a8531f3a1755316.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января из-за патовой ситуации с выборами постоянного главы, сообщил РИА Новости источник в конгрессе. Инициатива позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о дополнительных ассигнованиях в помощь Украине и Израилю. "Третьего тура для господина Джордана не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем. Палата, вероятно, рассмотрит резолюцию, которая поддержит продление полномочий господина Макгенри в качестве временного спикера до 3 января", - сказал собеседник агентства. Конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать искомые 217 голосов и, по данным СМИ, склоняется к тому, чтобы поддержать продление и расширение полномочий Макгенри.
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900308476_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a7cbc908aa3d789305ab9634b5fbc0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, израиль
В мире, США, Украина, Израиль
Источник: палата представителей может продлить полномочия Макгенри

Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри до 3 января

© AP Photo / Jose Luis MaganaПатрик Макгенри
Патрик Макгенри - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Патрик Макгенри. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января из-за патовой ситуации с выборами постоянного главы, сообщил РИА Новости источник в конгрессе.
Инициатива позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о дополнительных ассигнованиях в помощь Украине и Израилю.
"Третьего тура для господина Джордана не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем. Палата, вероятно, рассмотрит резолюцию, которая поддержит продление полномочий господина Макгенри в качестве временного спикера до 3 января", - сказал собеседник агентства.
Конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать искомые 217 голосов и, по данным СМИ, склоняется к тому, чтобы поддержать продление и расширение полномочий Макгенри.
Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Великий обман спасает американскую экономику
5 октября, 08:00
 
В миреСШАУкраинаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала