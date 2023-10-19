В Венгрии уличили западных критиков Орбана за встречу с Путиным в лицемерии
Спикер кабмина Венгрии уличил в лицемерии критиков Орбана за встречу с Путиным
Вид Бутапешта. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уличил в лицемерии премьера Эстонии Каю Каллас, президента Чехии Петра Павела и посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, которые критиковали венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во вторник в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь" состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкций.
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"Двусторонняя встреча премьер-министра Орбана с президентом Путиным в Пекине на этой неделе действительно спровоцировала некоторых из самых верных наших критиков. Однако есть некоторые вещи, о которых они, возможно, не хотят, чтобы вы знали", - написал Ковач в своем блоге About Hungary.
Он напомнил, что премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". "Чего вы, вероятно, не знаете о ней, так это того, что муж Каллас, Арво Халлик, не только продолжал торговать с Россией через свои компании, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое. Халлик заработал таким образом более 1,5 миллиона евро, в то время как его жена расхаживала по СМИ, призывая к ужесточению мер против России и российских граждан", - отметил Ковач. Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал слова Каллас "лицемерием в кубе".
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"Мы могли бы также процитировать здесь президента Чехии Петра Павела, который предложил, чтобы Чехия навсегда вышла из Вышеградской группы из-за "недемократических" шагов премьер-министра Орбана. Это тот же человек, который ранее призывал к установлению системы наблюдения за всеми гражданами России, восхваляя обращение США с этническими японцами во время Второй мировой войны, когда администрация отправляла своих граждан японского происхождения в бесчеловечные лагеря для интернированных. Звучит очень демократично, не так ли?" - задался вопросом спикер венгерского кабмина.
Ковач назвал "в определенной степени забавным" то, как политики критикуют венгерское правительство за открыто заявляемую заинтересованность в поддержании дипломатических отношений с Россией, в то время как "их моральное превосходство является в лучшем случае фасадом".
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"И, конечно же, мой личный фаворит: Дэвид Прессман, который, кажется, не способен подтверждать свои слова делами, поскольку перед своим назначением в Венгрию он провел два года, зарабатывая миллионы долларов у Михаила Прохорова, чтобы исключить его из санкционного списка ЕС. О лицемерие!" - написал Ковач.
Он напомнил, что позиция Венгрии в отношении России и конфликта на Украине была ясна с самого начала. "Мы всегда выступали за открытый и прозрачный диалог с участвующими сторонами, чтобы помочь найти мирное решение этого кровавого конфликта. Это одна из основных причин, по которой Венгрия поддерживала дипломатические отношения с Россией, наряду с очевидной экономической реальностью энергетической зависимости", - отметил политик.
По его словам, эта "довольно рациональная дипломатическая позиция" находилась под "пристальным вниманием некоторых западных политических фигур", поскольку "провоенный пыл внутри брюссельской элиты призывал к все более и более жесткому обращению со всем русским".
Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.