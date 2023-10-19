https://ria.ru/20231019/litsemerie-1903925967.html

В Венгрии уличили западных критиков Орбана за встречу с Путиным в лицемерии

В Венгрии уличили западных критиков Орбана за встречу с Путиным в лицемерии - РИА Новости, 19.10.2023

В Венгрии уличили западных критиков Орбана за встречу с Путиным в лицемерии

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уличил в лицемерии премьера Эстонии Каю Каллас, президента Чехии Петра Павела и посла США в Будапеште Дэвида... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:30

2023-10-19T18:30

2023-10-19T21:49

в мире

россия

венгрия

чехия

золтан ковач

владимир путин

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102575/06/1025750669_0:157:3010:1850_1920x0_80_0_0_c552953b7c5561d93013c122474cd758.jpg

БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уличил в лицемерии премьера Эстонии Каю Каллас, президента Чехии Петра Павела и посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, которые критиковали венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь" состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкций. "Двусторонняя встреча премьер-министра Орбана с президентом Путиным в Пекине на этой неделе действительно спровоцировала некоторых из самых верных наших критиков. Однако есть некоторые вещи, о которых они, возможно, не хотят, чтобы вы знали", - написал Ковач в своем блоге About Hungary. Он напомнил, что премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". "Чего вы, вероятно, не знаете о ней, так это того, что муж Каллас, Арво Халлик, не только продолжал торговать с Россией через свои компании, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое. Халлик заработал таким образом более 1,5 миллиона евро, в то время как его жена расхаживала по СМИ, призывая к ужесточению мер против России и российских граждан", - отметил Ковач. Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал слова Каллас "лицемерием в кубе". "Мы могли бы также процитировать здесь президента Чехии Петра Павела, который предложил, чтобы Чехия навсегда вышла из Вышеградской группы из-за "недемократических" шагов премьер-министра Орбана. Это тот же человек, который ранее призывал к установлению системы наблюдения за всеми гражданами России, восхваляя обращение США с этническими японцами во время Второй мировой войны, когда администрация отправляла своих граждан японского происхождения в бесчеловечные лагеря для интернированных. Звучит очень демократично, не так ли?" - задался вопросом спикер венгерского кабмина. Ковач назвал "в определенной степени забавным" то, как политики критикуют венгерское правительство за открыто заявляемую заинтересованность в поддержании дипломатических отношений с Россией, в то время как "их моральное превосходство является в лучшем случае фасадом". "И, конечно же, мой личный фаворит: Дэвид Прессман, который, кажется, не способен подтверждать свои слова делами, поскольку перед своим назначением в Венгрию он провел два года, зарабатывая миллионы долларов у Михаила Прохорова, чтобы исключить его из санкционного списка ЕС. О лицемерие!" - написал Ковач.Он напомнил, что позиция Венгрии в отношении России и конфликта на Украине была ясна с самого начала. "Мы всегда выступали за открытый и прозрачный диалог с участвующими сторонами, чтобы помочь найти мирное решение этого кровавого конфликта. Это одна из основных причин, по которой Венгрия поддерживала дипломатические отношения с Россией, наряду с очевидной экономической реальностью энергетической зависимости", - отметил политик. По его словам, эта "довольно рациональная дипломатическая позиция" находилась под "пристальным вниманием некоторых западных политических фигур", поскольку "провоенный пыл внутри брюссельской элиты призывал к все более и более жесткому обращению со всем русским". Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.

https://ria.ru/20231019/siyyarto-1903725944.html

https://ria.ru/20231018/vuchich-1903582051.html

https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903456976.html

россия

венгрия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, венгрия, чехия, золтан ковач, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, нато, генеральная ассамблея оон, форум "один пояс - один путь"